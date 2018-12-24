Игорь Хмель: крупному бизнесу не обойтись без блокчейна

Конец года - время подводить итоги. 2018 можно смело назвать годом падения биткоина, а вместе с ним и интереса к блокчейну. Однако эксперты считают, что, пройдя ураганный этап становления, блокчейн станет прорывной технологией для бизнеса и государственных структур. Правительство РФ в этом году начало реализацию программы "Цифровая экономика", в которой на цифровые компетенции заложено 50 млрд рублей до 2020 года.

Блокчейн должен стать центральным элементом цифровой экономики, уверен Игорь Хмель, основатель компании Bankex, создающей решения в области распределенных реестров. С точки зрения технологий, будущее блокчейна - это секьюрититокены (security token - защищенная расчетная единица) и стейблкойны (от stable coin - стабильная "монета", расчетная единица). На разработку последних компания Bankex подписала договор с государственным фондом Узбекистана "Цифровое доверие", и это только начало. Игорь Хмель рассказал "РГ", почему блокчейн может стать главной цифровой технологией 2019 года.

- Ажиотаж вокруг токенов спал. Откуда у вас уверенность в росте интереса к технологии в 2019 году?

Игорь Хмель: Ажиотаж спал вокруг спекулятивных ICO (первичное монетное размещение - ред.), когда все, кому не лень, выпускали токены. И это хорошо - я оценивал, что не меньше трети предложений на рынке были мошенническими. Когда биткоин рос до небес, многие считали, что придут большие корпорации, откроется торговля криптовалютами на крупнейших биржах, и начнется цифровая экономика во всем мире. Но корпорациям нужно время, чтобы адаптировать технологии, правительствам - чтобы обсудить, и никто не хочет надувать еще один финансовый пузырь. Поэтому произошел обвал.

Тема ICO убита, но блокчейн, как технология, будет развиваться. Инвесторы никуда не ушли, они просто ищут надежную регуляторную обвязку. И она уже на самом деле найдена. Все понимают, что будущее за регулируемыми инвестициями, то есть за секьюрититокенами, которые будут делаться на основании законов. Регулятор во многих странах уже принял эти законы и дал объяснения, как применять правила обычного старого рынка ценных бумаг к этому новому рынку, поэтому рынок вырастет. А когда на него придут крупные девелоперские компании и сырьевые корпорации, хайп вокруг биткойна покажется шалостью.

- А они придут? Что может привлечь, например, классические сырьевые компании?

Игорь Хмель: Крупный бизнес понимает, что за счет блокчейна он сможет увеличить эффективность, уменьшить затраты, в частности, на ряд юридических вопросов, в области документооборота, регистрации сделок. Даже в рамках одного холдинга могут быть десятки юрлиц, и между ними есть большой документооборот и масса задач, которые блокчейн способен автоматизировать. Но дело не только в оптимизации процессов. Вслед за этим открывается новый рынок, потенциал которого еще больше и интереснее. Создание на основе блокчейна новых видов архивов, а это и есть секьюрититокены и стэйблкоины, откроет для бизнеса совершенно новые рынки. Например, компания, занимающаяся металлургией, может прийти на рынок стэйблкоинов. Сейчас у таких компаний есть шанс, используя свое сырье и применив нужные технологии, стать крупным IT-игроком, таким же крупным, каким они являются в области сырья. Именно поэтому стэйблкоины будут главным трендом будущего года, а секьюрититокены - ближайшего десятилетия. Стэйбкоины могут быть обеспечены долларом, различными металлами и другими ценностями. Секьюрититокены имеют дуальную природу - они будут торговаться и как ценные бумаги, и как токены. По сути, это ценная бумага, обеспечивающая ее покупателю экономические права на денежные потоки от активов, в которые он вложился и, быть может, даже на голосование в какой-то части принятия решений. Мы являемся компанией, которая формирует повестку на рынке. Мы проводники в области того, как будет выглядеть цифровая экономика в области секьюрититокенов. Именно поэтому нам очень важно самим пройти этот процесс: сейчас обсуждается проект "монеты", обеспеченной кобальтом. Нам интересно сделать "металлический койн". Мы работаем над тем, чтобы выпускать по этой же схеме цифровое отображение - образ таких бумаг, но уже в цифровом в виде токена.

- Насколько у России есть шанс стать заметным игроком в этой области? Хватит ли инвестиций в рамках программы "Цифровая экономика"?

Игорь Хмель: У России есть огромные перспективы в создании мирового лидера в цифровой области, например, в металлургии. И государство будет не главным инвестором - это интерес бизнеса. Во-первых, это то, что нужно рынку. С одной стороны, это будет стабильная "монета", обеспеченная не долларом. Сейчас мы обсуждаем с несколькими крупными металлургическими компаниями создание такой "монеты". За ней должны стоять крупнейшие мировые производители одного или группы металлов. Желательно чтобы участники были разбросаны по всему миру. Блокчейн, как я сейчас вижу, это технология, которая может снять ряд структурных ограничений в экономике и дать окно возможностей для России, чтобы прорваться через ограничения и попасть на мировые рынки. Важно не упустить эту возможность.