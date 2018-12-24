Кабмин подготовит предложения о восстановлении компаниями поставок топлива

В правительстве ждут предложения о компенсации со стороны АО "Новый поток" неисполненных обязательств по поставкам топлива на внутренний рынок в рамках соглашению о мерах по стабилизации и развитию рынка нефтепродуктов. 19 декабря на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака рассматривалась текущая ситуация на рынке нефтепродуктов.

Как известно, крупные поставщики топлива на рынок ранее договорились с правительством о ряде шагов для поддержания внутреннего рынка и недопущения роста цен на бензин. Однако не все компании справились со своими обязательствами.

Как сообщили в пресс-службе правительства, на совещании принята к сведению информация Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и министерства энергетики о неисполнении АО "Новый Поток" соглашения о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов в части объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Основным производственным предприятием Группы компаний "Новый поток" является Антипинский нефтеперерабатывающий завод в Тюмени.

В этой связи Дмитрий Козак поручил до 26 декабря представить в правительство согласованные предложения о восстановлении компанией объемов поставок на уровне 2017 года с увеличением на 3 процента и компенсации неисполненных обязательств с указанием объемов и сроков организации соответствующих поставок.