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24.12.2018 21:10
Рубрика: Экономика

Кабмин подготовит предложения о восстановлении компаниями поставок топлива

Текст: Владимир Кузьмин

В правительстве ждут предложения о компенсации со стороны АО "Новый поток" неисполненных обязательств по поставкам топлива на внутренний рынок в рамках соглашению о мерах по стабилизации и развитию рынка нефтепродуктов. 19 декабря на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака рассматривалась текущая ситуация на рынке нефтепродуктов.

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Как известно, крупные поставщики топлива на рынок ранее договорились с правительством о ряде шагов для поддержания внутреннего рынка и недопущения роста цен на бензин. Однако не все компании справились со своими обязательствами.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе правительства, на совещании принята к сведению информация Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и министерства энергетики о неисполнении АО "Новый Поток" соглашения о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов в части объемов поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Основным производственным предприятием Группы компаний "Новый поток" является Антипинский нефтеперерабатывающий завод в Тюмени.

В этой связи Дмитрий Козак поручил до 26 декабря представить в правительство согласованные предложения о восстановлении компанией объемов поставок на уровне 2017 года с увеличением на 3 процента и компенсации неисполненных обязательств с указанием объемов и сроков организации соответствующих поставок.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Правительство Вице-премьеры Правительство ФАС Цена на нефть
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