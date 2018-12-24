Матвиенко: Мы готовы направить делегацию в США

Российские сенаторы готовы направить делегацию в США, если поступит такое приглашение, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам года.

Она отметила, что в Совфеде неоднократно заявляли о готовности к таким переговорам в любом формате, "считая, что это, в любом случае, очень важно".

"И если подтвердится намерение сената Конгресса США пригласить нашу делегацию, мы, безусловно, направим такую делегацию", - сказала Матвиенко.

Она напомнила, что ранее у российских парламентариев уже были планы посещения Вашингтона. "Были согласованы некие предварительные даты, затем, после выборов, они изменились", - сказала глава верхней палаты, добавив, что такие визиты требуют "очень серьезной, тщательной проработки, переговоров, деталей".

"Мы будем для этого продолжать прилагать усилия", - заключила Валентина Матвиенко.