Модернизацию западных танков поставили под сомнение из-за "Арматы"

Несмотря на апгрейд основные боевые танки НАТО не смогут конкурировать на поле боя с российским танком Т-14 "Армата". Эксперты предполагают, что модернизация лишь приведет к значительным расходам, а результаты будут несущественными.

Эксперт Уилл Фланниган из издания Wavell Room считает, что британский Challenger 2, американский M1A2 Abrams и германский танк Leopard 2 олицетворяют собой пик развития бронетехники НАТО в 90-е годы. Однако российский танк "Армата" выигрывает по трем ключевым позициям - выживаемости, огневой мощности и мобильности.

"Оценка соответствия Т-14 общепринятым критериям конструкции бронетехники демонстрирует глубокое понимание конструкции танка российскими военными. Мобильность всегда была трудным фактором для баланса между двумя другими критериями, достижение хорошей мобильности обычно обходится огневой мощью и живучестью. С этой целью Т-14 имеет относительно низкий вес по сравнению с Challenger 2, который весит 62 тонны", - пишет военный эксперт.

Огневая мощь достигается с помощью многоцелевого гладкоствольного орудия калибром 125-мм вместе с несколькими пулеметами. В случае надобности ее можно будет заменить на 152-миллиметровую 2А83. Пушка "Арматы" точнее 120-миллиметровой L-55, установленной на Leopard 2А7, при этом износоустойчивость российского ствола гораздо лучше, чем у конкурентов. Отметим, что пушка Abrams уже более 25 лет не знает значимых модернизаций. Более того, она является лицензионной копией немецкой пушки Rheinmetall Rh-120, которая имеет довольно скромные характеристики. Кроме того, в отличие от западной бронетехники российские танковые пушки способны стрелять противотанковыми управляемыми ракетами. Эксперт также обратил внимание, что британский танк находится в невыгодном положении, так как не может стрелять 120-мм стандартными боеприпасами НАТО из-за нарезного ствола пушки.

"Хотя нет никаких сомнений в том, что в систему управления огнем танка Challenger 2 могут быть внесены некоторые улучшения, это по-прежнему не устраняет устаревшее нарезное вооружение или ограниченные боеприпасы", - считает эксперт, и добавляет, что с условием учета темпов российского прогресса в области танкового вооружения британский танк сталкивается с реальной угрозой устаревания еще до того, как программы по модернизации начнут функционировать.

Кроме того, как обратил внимание Уилл Фланниган, "Армата" использует улучшенную подвеску и эффективный дизельный двигатель, что позволяет ей поддерживать хороший рабочий диапазон и стратегическую мобильность. Российский танк также радикально превосходит своих коллег в защите экипажа. Кроме традиционной брони T-14 использует несколько защитных мер. Прежде всего речь идет о системе активной защиты двух типов. Первая состоит из инфракрасного глушителя "Штора" и мортирок для постановки дымовых завес, что приводит к ослеплению систем наведения противотанковых ракет. Второй тип активной защиты "Афганит" позволяет перехватывать в полете летящие в танк снаряды и другие боеприпасы. Подобные системы стоят на израильской бронетехнике, а в странах НАТО работы только начались. Эксперт считает, что установка на танки НАТО дополнительных блоков защиты приведет к увеличению веса машин на несколько тонн, и скажется на мобильности танков, вес которых и сейчас превышает 60 тонн.

"В целом, российский Т-14 явно вынудил правительства Великобритании и США попытаться разработать новую технологию, но без планирования Challenger 2 и M1A2 могут продержаться только до того момента, пока они не устареют без надежной замены", - считает автор издания.