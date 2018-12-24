На Павелецком направлении переименуют две станции

На Павелецком направлении пригородных поездов переименуют две станции, чтобы пассажирам было проще ориентироваться. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Переименования коснутся платформы ЗИЛ, она превратится в Тульскую. Это логично - одноименная станция метро располагается в нескольких десятках метрах от железной дороги. Тогда как завод ЗИЛ, именем которого названа сейчас платформа, находился на значительном отдалении.

Вторая станция, которая сменит имя - строящийся остановочный пункт Варшавская, с него будет организована удобная пересадка на станцию МЦК Верхние Котлы. Такое же имя получит и железнодорожная платформа.

В Москве есть станция метро "Варшавская", но она находится в нескольких километрах от того места, где сейчас строится ЖД станция. И такое же название могло запутать пассажиров.

О дате переименования пока не сообщается.