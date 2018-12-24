Закон Новосибирской области от 24 декабря 2018 года № 319-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием Новосибирской области 17 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области (далее - Территориальный фонд) на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Территориального фонда в сумме 38 701 562,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 37 910 113,8 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 702 046,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда в сумме 38 701 562,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов бюджета Территориального фонда на 2020 год в сумме 41 629 330,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 40 790 912,4 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 742 215,3 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 44 350 454,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 43 471 883,1 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 782 295,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда на 2020 год в сумме 41 629 330,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 44 350 454,1 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Территориального фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Территориального фонда на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, передаваемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Установить, что межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на финансовое обеспечение государственной программы Новосибирской области "Развитие здравоохранения Новосибирской области".

2. Установить, что межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, направляются на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования.

Статья 5. Нормированный страховой запас

1. Установить размер нормированного страхового запаса Территориального фонда:

1) на 2019 год не более 4 400 000,0 тыс. рублей;

2) на 2020 год не более 4 400 000,0 тыс. рублей;

3) на 2021 год не более 4 400 000,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в Новосибирской области, за пределами территории Новосибирской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Новосибирской области, лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Территориального фонда в 2019 году

1. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Территориального фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

1) увеличение бюджетных ассигнований за счет доходов, поступивших в бюджет Территориального фонда сверх объема, утвержденного в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Территориального фонда в текущем финансовом году.

2. Установить, что доходы, поступившие в бюджет Территориального фонда сверх объема, утвержденного в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, за исключением средств, предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в форме иных межбюджетных трансфертов на осуществление единовременных выплат медицинским работникам, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

3. Остаток средств нормированного страхового запаса Территориального фонда, образовавшийся в бюджете Территориального фонда по состоянию на 1 января 2019 года, направляется на пополнение нормированного страхового запаса Территориального фонда в 2019 году.

4. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2019 год, в размере одного процента от суммы средств, поступивших страховым медицинским организациям по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников

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