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24.12.2018 / 14:09
Среда обитания
Открытие сезона: ЦУМ и Малый театр устроили новогоднюю елку
Фото: ЦУМ
Фото: ЦУМ

Накануне Нового года в Москве ЦУМ и Малый Театр пригласили гостей на новогоднюю елку. Таким образом, один из старейших московских универмагов и его не менее почтенный сосед решили возродить традицию праздничных рождественских балов и светских мероприятий.

Первый совместный проект вылился в большой детский праздник с традиционными фокусниками, мимами и премьерным показом спектакля "Сказка о царе Салтане". Также ЦУМ оформил для театра 5-метровую елку с трогательными ретро-деталями - гирляндами из флажков, тронутыми инеем "фруктами" и классическими новогодними игрушками.  Как обещают, это событие - только начало совместной работы двух старейших соседей по Театральной площади.

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