Путин поздравил Алиева с днем рождения

Президент России Владимир Путин тепло поздравил по телефону азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры затронули ряд актуальных вопросов двусторонней повестки.

Путин также направил азербайджанскому лидеру поздравительную телеграмму, отметив его авторитет среди соотечественников и за рубежом.

Российский президент назвал его "опытным и дальновидным политическим деятелем, настоящим лидером своей страны" и высоко оценил личный вклад Алиева в укрепление стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном.