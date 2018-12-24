Фото и видео: "Рабыня Изаура" впервые приехала в Россию

Легендарная бразильская актриса Луселия Сантус, исполнительница титульной роли в сериале "Рабыня Изаура", впервые посетила Россию.

61-летняя Сантус приехала в Москву, чтобы поддержать инициативу российского СМИ TV BRICS по созданию международной редакции стран БРИКС. Тем, кроме прочего, отмечает ТАСС, артистка осуществила и свою давнюю мечту - увидеть страну, где у нее до сих пор миллионы поклонников.

"Очень счастлива находиться здесь, побывать в России было моей давней мечтой", - рассказала Луселия на пресс-конференции в понедельник, уточняя, что прославивший ее сериал был популярен во всем мире, но больше всего она наслышана о своей популярности именно в России.

Как добавила актриса, много лет назад у нее уже была возможность побывать в России в составе делегации президента Бразилии, но ее сын на тот момент был еще очень мал, и она не решилась его оставить.

"Рада, что приехала перед Новым годом: украшение улиц меня просто поразило. В Бразилии сейчас пятьдесят градусов, Дед Мороз туда просто не доедет", - пошутила Сантус. Отмечая, что Москва - "очень красивый город, все сверкает, снег, огоньки". "Я в полном восторге", - поделилась легенда.

А когда Сантус спросили, не хотела бы она сделать документальную ленту и о России (ведь сняла фильм про Китай), заметила, что пока таких планов нет. Поскольку для подготовки подобного проекта "нужно больше погрузиться в культуру России". При этом артистка не исключила, что теперь, после ее визита в российскую столицу, такой пункт в ее расписании вполне может появиться.

Мария Луселия дус Сантус родилась в 1957 году в Санта-Терезинье, пригороде Сан-Паулу. Первая же главная роль - в "мыле" "Рабыня Изаура" (Escrava Isaura), по одноименному - крайне прогрессивному - роману Бернарду Гимарайнша, изданному в 1875 году, принесла девушке сокрушительный успех.

Сериал, в оригинальной версии состоящий из ста эпизодов, шел с 1976 по 1977 год. В 1988-м "Изауру", перемонтировав в более привычный для отечественного зрителя метраж, показало Центральное телевидение, надолго конвертировав персонажей шоу в имена нарицательные. Далее сериал повторяли неоднократно. В том числе - и в оригинальном формате (эпизоды по 25 минут).

В 2004-м вышел ремейк, в 2016-м - приквел "Рабыня-мать" (Escrava mаe), описывающего тернии жизнь матери Изауры.