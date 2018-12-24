"Кактусы-мутанты" появились в "Аптекарском огороде"

"Кактусы-мутанты" можно увидеть в Москве на X Фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима". Эффектная инсталляция представлена в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в оранжерее с кактусами.

Посетителям очень нравятся цветные кактусы в Суккулентной оранжерее, но на самом деле они являются мутантами. Как сообщает m24.ru со ссылкой на пресс-службу "Аптекарского огорода", речь о гимнокалициумах, которые лишены хлорофилла в результате мутаций. Эти растения не в состоянии жить самостоятельно, поэтому их прививают на кактусы-подвои. Как результат - красивые кактусы, которые в обычной природе не встречаются.

Фестиваль "Тропическая зима" будет работать до 7 апреля. В его программе - орхидеи самых неожиданных форм и размеров с удивительными запахами шоколада, печенья, сыра, пыли, вечерних духов, корицы, тирамису и фруктов, орхидеи-пчелы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи, орхидеи-тигры.