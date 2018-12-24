Под Воронежем девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Два человека погибли, семеро доставлены в больницу после столкновения фуры с микроавтобусом Mercedes, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 11 часов на 773 километре федеральной трассы М-4 "Дон" на юге региона.

- 39-летний житель Ставропольского края, управляя грузовиком Mercedes с полуприцепом, допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes. Микроавтобус не рейсовый. Погибли двое мужчин. Еще семь человек - среди них водитель автобуса, - доставлены в больницу, - рассказали полицейские.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, подробности происшествия уточняются.