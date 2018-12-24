Разбившийся под Воронежем автобус был из Азербайджана

Стали известны подробности аварии под Воронежем, где в столкновении грузовика и микроавтобуса погибли два человека, еще семеро получили травмы.

- Пассажирский автобус - азербайджанский. По предварительным данным, в него въехала фура с номерами республики Мордовия. Один пострадавший в реанимации, двоих обследуют врачи. По предварительным данным, госпитализированы трое: один в тяжелом состоянии, двое - в средней тяжести, - рассказал ТАСС помощник главы Богучарского района Денис Пешиков.

Напомним, ДТП случилось в 11 часов на 773 километре федеральной трассы "Дон". Фура Mercedes врезалась в микроавтобус той же марки.