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24.12.2018 15:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Разбившийся под Воронежем автобус был из Азербайджана

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Стали известны подробности аварии под Воронежем, где в столкновении грузовика и микроавтобуса погибли два человека, еще семеро получили травмы.

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

- Пассажирский автобус - азербайджанский. По предварительным данным, в него въехала фура с номерами республики Мордовия. Один пострадавший в реанимации, двоих обследуют врачи. По предварительным данным, госпитализированы трое: один в тяжелом состоянии, двое - в средней тяжести, - рассказал ТАСС помощник главы Богучарского района Денис Пешиков.

Напомним, ДТП случилось в 11 часов на 773 километре федеральной трассы "Дон". Фура Mercedes врезалась в микроавтобус той же марки.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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