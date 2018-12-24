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24.12.2018 04:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На электроподстанции в ЕАО произошел пожар

Текст: Дина Непомнящая

Возгорание на электроподстанции в городе Облучье Еврейской автономной области произошло вечером воскресенья из-за сбоя в работе трансформатора напряжением на 10000 Вт.

Фото: depositphotos.com
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"Шесть многоквартирных жилых домов, пять домов частного сектора, социально-значимые объекты, в том числе детский сад №4 и канализационно-насосная станция остались без электроэнергии", - сообщила старший помощник регионального прокурора Жанна Крепкогорская.

Чтобы установить причины ЧП в прокуратуре ЕАО начали проверку по факту происшествия.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО
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