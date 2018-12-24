На электроподстанции в ЕАО произошел пожар

Возгорание на электроподстанции в городе Облучье Еврейской автономной области произошло вечером воскресенья из-за сбоя в работе трансформатора напряжением на 10000 Вт.

"Шесть многоквартирных жилых домов, пять домов частного сектора, социально-значимые объекты, в том числе детский сад №4 и канализационно-насосная станция остались без электроэнергии", - сообщила старший помощник регионального прокурора Жанна Крепкогорская.

Чтобы установить причины ЧП в прокуратуре ЕАО начали проверку по факту происшествия.