В Приморье возбудили дело по факту гибели ребенка в утонувшей машине

В Приморье по факту гибели ребенка в автомобиле, провалившемся под лед на реке Раздольная, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю.

Происшествие случилось во второй половине дня в воскресенье. Как уточняет региональное управление СК РФ, автомобиль, где находилась семья из четырех человек, выехал на лед и провалился. Взрослые смогли выбраться на берег, а семилетний ребенок погиб.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

К настоящему моменту следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы, допросили часть свидетелей. Расследование дела продолжается.