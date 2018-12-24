ФСИН подтвердила использование рабского труда в мордовской колонии

Тюремное ведомство направило в Следственный комитет материалы о чрезмерном труде заключенных в одной из мордовских женских колоний. Поводом для проверки послужила жалоба экс-осужденной ИК-14 УФСИН по Мордовии Индиры Багаевой: она посчитала условия рабскими.

По словам заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерия Максименко, в результате проверки было установлено, что пошивом одежды заключенные занимались с семи утра до часа ночи. Причиной удлиненного рабочего дня были левые заказы для коммерческих компаний.

В итоге должности лишился руководитель колонии Юрий Куприянов. Будет решаться вопрос о возбуждении против него и других сотрудников колонии уголовных дел. "Данные материалы были запротоколированы и переданы в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - отметил Валерий Максименко.

Проверка была осуществлена скрыто. Работники центрального аппарата ФСИН пришли в колонию с предписанием о проведении проверки. "Пока они находились у начальника колонии, сотрудники успели скрыть видеозаписи в центральном архиве колонии, на КПП и в дежурной части, но удалось изъять записи с видеорегистраторов сотрудников колонии, которые подтвердили, что женщины работали с 07:00 до 01:00", - пояснил Максименко.