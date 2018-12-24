В Ижевске 216 человек эвакуировали из-за задымления в детсаду

В Ижевске в понедельник утром из детского сада №71 по улице Песочной эвакуировали 181 ребенка и 35 сотрудников. В здании произошло задымление, сообщает пресс-служба городской администрации.

- В результате слаженных действий коллектива всех детей оперативно эвакуировали во второе здание сада по улице 30 лет Победы, 17. Пострадавших нет. Родителей обзвонили, 50 человек приняли решение оставить детей в учреждении, - сказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

По его словам, с завтрашнего дня детский сад будет работать в штатном режиме.