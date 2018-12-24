В Нижегородской области после пожара в приюте для животных завели дела

В одной из деревень Нижегородской области произошел пожар в приюте для животных. Перед возгоранием неизвестные напали на охранника учреждения и пытались освободить зверей из вольера, сообщает "Интерфакс".

По факту происшествий следственный отдел МВД РФ по Семенову возбудил уголовные дела по статьям "Жестокое обращение с животными" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Кроме того, фигурантом уголовного дела после угроз журналисту и волонтеру стала хозяйка приюта. Также расследуется еще одно уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Других подробностей пока не известно.