"Ростелеком" внедрил систему оформления субсидий для АПК Приангарья

"Ростелеком" в Иркутской области разработал новую информационную систему для сельскохозяйственной отрасли региона, снижающую административные барьеры и транзакционные издержки при оформлении государственных субсидий. Программное обеспечение создано в рамках подписанного государственного контракта между Министерством сельского хозяйства Приангарья и "Ростелекомом" и заработает в тестовом режиме с начала 2019 года.

Информационная платформа позволит производителям сельхозпродукции направлять и согласовывать заявки на получение субсидий и грантов с региональным министерством сельского хозяйства дистанционно. Пользователям ресурса достаточно в электронном виде внести параметры, такие как количество гектаров обрабатываемых земель, поголовье крупного рогатого скота, свиней или птиц, и система сама рассчитает предполагаемый размер госдотации. Сельхозпроизводители заранее будут знать, какую денежную сумму они смогут использовать в следующем году.

"Цифровые технологии в сельском хозяйстве - ключевой драйвер повышения конкурентоспособности отрасли, - отметил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Николай Зенин.- Внедрение системы удаленного оформления субсидий позволит фермерами сельхозпредприятиям значительно экономить время на сбор и согласование полного пакета документов. Разработанный нашей компанией проект существенно сократит сроки оформления государственной поддержки аграриев, и повысит продуктивность взаимодействия министерства сельского хозяйства региона с фермерами".

Подобные ИТ-системы по автоматизации оформлении государственных субсидий для агропромышленного комплекса "Ростелеком" внедрил в двух сибирских регионах. Господдержку с использованием цифровых сервисов в режиме онлайн получают производители сельхозпродукции в Алтайском крае и в Республике Алтай.

"Ростелеком" выступает инфраструктурным партнером цифровой экономики в Приангарье. Скоростные каналы передачи данных, цифровые платформы для создания и оказания электронных сервисов для населения, бизнеса и государства позволяют компании реализовывать масштабные проекты, такие как устранение цифрового неравенства, подключение к интернету медицинских учреждений, сопровождение и модернизация инфраструктуры электронного правительства Иркутской области с использованием механизмов портала госуслуг.

Справка:

По данным регионального министерства сельского хозяйства, сегодня в общественном секторе Иркутской области заняты 2485 крестьянских (фермерских) хозяйств, на долю которых приходится 13% общего объема сельскохозяйственного производства. С 2012 года в Иркутской области действуют целевые программы поддержки представителей агропромышленного комплекса. Общий объем финансирования, который направлен на грантовую поддержку крестьянско-фермерских хозяйств с 2012 года, составил более 1,7 млрд рублей.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"