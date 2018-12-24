Самолет с пассажирами вернулся в Новосибирск из-за поломки шасси

Следователи проводят проверку по факту инцидента с пассажирским самолетом Embraer E170, который после вылета был вынужден вернуться в Новосибирск. Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, уже в воздухе на борту сработал сигнал о неубранном шасси.

Воздушное судно должно было лететь из Новосибирска в Нижневартовск, на его борту находилось 67 пассажиров и 4 члена экипажа. Согласно инструкции, после срабатывания датчика пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет приземлился около 08.20 по местному времени.

Посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту не пострадал, воздушное судно также не получило повреждений. Следователям предстоит осмотреть самолет и установить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.