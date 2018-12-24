В Новосибирской области "убитый" таксист сдал в полицию душителей

В райцентре Карасук Новосибирской области задержаны подозреваемые в особо тяжком преступлении, которые в ходе совместного распития спиртных напитков договорились совершить угон автомобиля.

Для этого злоумышленники вызвали такси и в пути набросили веревку на шею водителя, попытавшись его задушить. Затем они поместили потерявшего сознание мужчину в багажник автомобиля. Мужчина вскоре очнулся, выбрался из машины и сообщил о случившемся в полицию.

О подробностях происшествия в понедельник сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Новосибирской области. В ведомстве отметили, что в дежурную часть "Карасукский" поступило сообщение от 37-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что двое неизвестных пытались его задушить, после чего положили в багажник и завладели его автомобилем.

"Получив информацию о транспортном средстве, на котором передвигались злоумышленники, полицейские организовали мероприятия по их задержанию. Вскоре автомобиль был остановлен на одной из улиц Карасука. В нем находись двое мужчин 26 и 22 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за неправомерное завладение транспортным средством", - говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.