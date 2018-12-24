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24.12.2018 09:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приангарье изъяли более 100 тысяч литров поддельного алкоголя

Текст: Надежда Столярчук

Полиция Иркутской области при участии Росгвардии задержала четыре организованные группы бутлегеров, распространявших поддельный алкоголь на территории региона.

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Всего изъято более 100 тысяч литров фальсификата, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Сбыт продукции происходил в Иркутске, Шелехове, Слюдянке и Усолье-Сибирском, где стражи правопорядка обнаружили многочисленные складские помещения с крупными партиями готового к продаже фальсификата, а также производственные цеха. Кроме того, выявлены павильоны, магазины и кафе, в которых продавали поддельный алкоголь.

- Проведено 60 обысков, установлены предполагаемые лидеры и активные участники организованных групп. Задержаны 19 граждан, - уточнила представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Алкоголь и табак
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