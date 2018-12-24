В Приангарье изъяли более 100 тысяч литров поддельного алкоголя

Полиция Иркутской области при участии Росгвардии задержала четыре организованные группы бутлегеров, распространявших поддельный алкоголь на территории региона.

Всего изъято более 100 тысяч литров фальсификата, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Сбыт продукции происходил в Иркутске, Шелехове, Слюдянке и Усолье-Сибирском, где стражи правопорядка обнаружили многочисленные складские помещения с крупными партиями готового к продаже фальсификата, а также производственные цеха. Кроме того, выявлены павильоны, магазины и кафе, в которых продавали поддельный алкоголь.

- Проведено 60 обысков, установлены предполагаемые лидеры и активные участники организованных групп. Задержаны 19 граждан, - уточнила представитель МВД России Ирина Волк.