Врачи из Кузбасса прошли обучение в Москве

При содействии фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" кузбасские врачи прошли обучение на базе ФГБУ "Поликлиника № 5" Управления делами Президента РФ.

Участниками пятидневной научно-практической конференции "Мультидисциплинарный подход в амбулаторно-поликлинической практике" стали 20 медиков-практиков различного профиля - терапевты, кардиологи, неврологи, профпатологи, акушеры-гинекологи, физиотерапевты, работающие в больницах и поликлиниках территорий Сибири и Дальнего Востока, в которых расположены предприятия АО "СУЭК".

Программа по обмену опытом для врачей из регионов присутствия Сибирской угольной энергетической компании проходит не первый год. Ежегодно к участию приглашаются врачи как общей практики, так и специалисты узкого профиля, которые ведут прием граждан в поликлиниках. Кемеровскую область представили: врач-терапевт цеховый Михаил Кунгуров и врач-эндокринолог Оксана Хорохордина из города Ленинска-Кузнецкого.

"Участие в данной программе дает возможность медицинским специалистам получить большой объем самой свежей информации о новых требованиях и стандартах в лечении. Познакомиться с новейшим оборудованием и оснащением лабораторий и кабинетов. Полученные знания имеют большую ценность. Благодаря "Свидетельствам о повышении квалификации", выданным по окончании обучения в Москве, мы будем иметь возможность применять полученные знания в лечении наших пациентов", - отметила врач-эндокринолог Оксана Хорохордина.

Справка



СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс