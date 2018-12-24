В Петербург привезут самое посещаемое новогоднее шоу страны

В Петербурге покажут шоу "Ну погоди! Поймай звезду". Это новогоднее представление имеет статус самой посещаемой елки страны, в прошлом году ее увидели свыше 240 тысяч человек.

Как сообщают организаторы шоу, действо позиционирует себя как квест, в котором смогут принять участие зрители и повлиять на развитие сюжета.

В центре сюжета - история мультсериала "Ну, погоди" и главные герои на протяжении всего шоу ищут новую серию.

В представлении используются уникальные декорации. Они созданы по проектам художника-постановщика Юрия Антизерского, номинанта пермии "Овация". Специально к шоу поэт и драматург, заслуженный артист России Николай Денисов и лауреат "Песни года" композитор Игорь Крестовский, создали оригинальную музыку и стихи. За костюмы для персонажей отвечали известные модельеры Любовь Сухова и Сергей Бурлаков.

Увидеть шоу "Ну, погоди! Поймай звезду" можно будет в петербургском комплексе "М-1 Арена" с 30 декабря по 6 января.