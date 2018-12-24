В Челябинске "КамАЗ" протаранил переполненную маршрутку

В Челябинске выясняют обстоятельства ДТП с маршрутным такси, которое смял "КамАЗ". Количество пострадавших устанавливается, сообщили в понедельник в городской ГИБДД.

- Сегодня в 15.10 на улице Хлебозаводская в Челябинске 59-летний водитель большегруза "КамАЗ" при повороте на регулируемом перекрестке столкнулся с двигавшимся во встречном направлении маршрутным такси №19, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - Количество пострадавших уточняется. По факту ДТП организована проверка.

По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека. Очевидцы сообщают, что в маршрутке находилось не менее десятка пассажиров.