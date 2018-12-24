В Москве встретятся несколько суперзвезд мировой классической сцены, один из лучших оркестров мира дебютирует в "Зарядье", откроется фестиваль "Новый год в Консерватории", а ностальгирующие меломаны споют в ее стенах вместе с артистами.

Кто играет: Ольга Перетятько, Максим Венгеров, Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского (дирижер Владимир Федосеев).

Что играет: Новогодний гала-концерт.

Почему идти: "Ее голос взлетает с очарованием соловьиной колоратуры", - пишет пресса об Ольге Перетятько. "Искусство скрипача Максима Венгерова полно такой всепоглощающей страсти, что заставляет флегматичную консерваторскую публику вскакивать с мест, неистово кричать и стучать каблуками об пол", - поражаются музыкальные критики. Встреча двух суперзвезд мировой классической сцены состоится в канун Нового года в Москве. Пропустить невозможно.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 28 декабря; 3 000 - 18 000 руб.

Кто играет: Российский национальный оркестр (дирижер Джозеф Олефирович), солисты Альбина Шагимуратова и Михаил Плетнев.

Что играет: Произведения И. Штрауса, Ш. Гуно, И. Кальмана, Ж. Оффенбаха, Л. Бернстайна, Л. Андерсона, И. Дунаевского, Г. Свиридова и др.

Почему идти: Всем известно: как встретишь новый год, так его и проживешь. В "Зарядье" заряжают праздничным настроением на год вперед. Один из главных пианистов современности Михаил Плетнев - к творчеству. Оперная дива, обладательница "Золотой маски" Альбина Шагимуратова - к успеху. А единственный в мире "танцующий дирижер" Джозеф Олефирович - к радости и веселью.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 31 декабря; 6 000 - 10 000 руб.

Кто играет: Фильм в сопровождении Российского Национального оркестра и Московского камерного хора Владимира Минина (дирижер Нил Томсон).

Что играет: Киноконцерт "Амадей Live in Concert".

Почему идти: "Это не фильм, это музыка", - вот описание, во всех смыслах подходящее киношедевру М. Формана "Амадей". Показ оскароносной ленты о жизни Моцарта в сопровождении оркестра и хора - лучший способ почувствовать суть гения. А также лучший способ открыть фестиваль "Новый год в Консерватории", в рамках которого выступят один из главных теноров современности Марсело Альварес (31 декабря), набравшая на YouTube 180 млн просмотров пианистка Валентина Лисица (3 января), лауреат премии Grammy скрипач Августин Хаделих (4 января) и харизматичный мультиинструменталист Александр Князев (5 января).

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 29 декабря; 3 300 - 18 000 руб.

Кто играет: Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Что играет: Концерт-сюрприз.

Почему идти: Дебютирующий в роскошном зале "Зарядье" оркестр Мариинского театра продолжит традицию своих предновогодних концертов в столице. Программа опять же традиционно держится в тайне до последнего дня. Но каждый, кто хоть раз слышал этот оркестр, входящий в мировую элиту, предвкушает бурю эмоций. Что бы ни решил исполнить в этот вечер маэстро Валерий Гергиев, аншлаг в "Зарядье" не просто предсказуем - он неминуем.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 26 декабря; 1 800 - 3 800 руб.

Кто играет: Суми Чо в сопровождении Госоркестра России (дирижер Василий Петренко).

Что играет: Арии из опер Ж. Бизе, В. Беллини, Г. Доницетти, Р. Штрауса и оперетт И. Штрауса, Ш. Лекока, романсы А. Алябьева и др.

Почему идти: Хрустальное сопрано Суми Чо сравнивают с золотым эликсиром, с медом и карамелью. Хрупкая кореянка не ведает страха перед сложнейшими партитурами, с неимоверной легкостью совершая вокальные трюки подстать цирковым. В программе праздничного концерта духоподъемный Рихард Штраус уживается со своим легкомысленным однофамильцем Иоганном, а драматичный Беллини с беззаботным "Соловьем" Алябьева.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 27 декабря; 1 500 - 7 500 руб.

Кто играет: Хор Libera.

Что играет: Рождественские, народные и популярные песни с инструментальным сопровождением.

Почему идти: Сравнение детского хора с пением ангелов уже навязло в зубах, но когда звучит хор Libera, душа действительно устремляется в небо. Прославленный коллектив из Лондона выступал в России всего один раз; тогда 35 трогательных юных созданий в белых одеждах с капюшонами заставили огромный зал испытать катарсис. Желающие повторить этот опыт (или обрести его впервые) смогут это сделать в "Зарядье" - благо изумительная акустика нового зала делает его полноценным участником Libera.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 28 декабря; 3 000 - 7 000 руб.

Кто играет: Вера Кононова, Елена Ионова, Вадим Заплечный, Андрей Батуркин и Государственный духовой оркестр России под управлением Андрея Колотушкина.

Что играет: Арии из опер Дж. Верди и Ж. Бизе, оперетт И. Штрауса, Ф. Легара и И. Кальмана, песни из кинофильмов и т.д.

Почему идти: Музыкальный микс в духе "Голубого огонька" приведет ностальгирующих меломанов на украшенную новогодней иллюминацией Б. Никитскую улицу.Дивертисмент в исполнении солистов московских оперных театров помимо всего прочего привлекает зрителей возможностью спеть вместе с артистами, да еще и под оркестр - что в Консерватории, прямо скажем, бывает нечасто.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 2 января; 400 - 4 900 руб.