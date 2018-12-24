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24.12.2018,  
12:33
Текст:  Руслан Мельников

В США назвали самый опасный российский танк

Американские СМИ проанализировали потенциал российского танка Т-72Б3 и экспортной версии Т-72Б1МС.

The National Interest пишет, что "российский танк Т-72Б3 является одной из самых смертоносных версий Т-72". При этом отмечается, что этот эффективный и передовой танк обходится дешевле, чем T-90 или модернизированные версии T-80.

Фото: Deepank singh / wikimedia.org
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По мнению автора публикации, на усовершенствованный Т-72 имеется потенциально высокий спрос во всем мире, если учесть огромное количество стран, у которых на вооружении стоит классический Т-72. Однако пока T-72B3 используется только Россией и Беларусью. Между тем экспортный вариант Т-72Б1МС "Белый Орел", на котором применяются некоторые технологии Т-72Б3, может изменить ситуацию.

На обоих модернизированных танках установлен прицел "Сосна-У" с усовершенствованной системой управления огнем и тепловизором. Кроме того Т-72Б1МС имеет панорамный командирский прицел ПК ПАН "Соколиный глаз". Использование этой оптики дает T-72B1МС превосходную осведомленность о происходящем на поле боя. Также сообщается, что подобные прицелы установлены на танках Т-90М.

Но, как пишет The National Interest, T-72B1МС проигрывает T-72B3 по защищенности. Его динамическая защитa уступает системам "Контакт-5" или "Реликт", которые устанавливают на современные российские танки. Эту особенность американское издание объясняет тем, что сейчас потенциальным рынком для T-72B1МС является Южная и Центральная Америка. В местных джунглях и горных районах очень важно иметь качественные прицелы с тепловизорами. Однако у других стран региона нет на вооружении продвинутых танков и мощных боеприпасов. В то же время облегченная защита позволяет снизить затраты и вес, увеличив мобильность машины.

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