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24.12.2018,  
12:28
Текст:  Антон Валагин

Видео: Китай испытал многоцелевой пластиковый беспилотник

Многоцелевой дальний беспилотник Yi long I-D совершил первый полет. Испытания признаны успешными, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайскую авиастроительную корпорацию. Yi long переводится с китайского как "птеродактиль".

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Тест прошел на аэродроме в западной части КНР. "Птеродактиль" разогнался по ВПП, оторвался от земли, провел в воздухе около получаса и приземлился в заданной точке. Другие подробности и технические характеристики аппарата не сообщаются.

Внешне беспилотник напоминает американский многоцелевой БПЛА MQ-1 Predator, но превосходит его размерами. Размах крыла Yi long I-D20 более 20 метров, у американца - 14. В остальном все очень схоже: толкающий винт в корме и разваленные кили для малой заметности. Еще больше незаметности Птеродактиля" для радаров способствует его конструкция из композитных материалов.

Аппарат планируется применять для воздушной разведки: испытанный в 2017 году Yi long-2 способен парить в воздухе без дозаправки свыше 20 часов.

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