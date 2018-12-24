Xiaomi представила смартфон без NFC за 11 тысяч рублей

Уже во вторник, 25 декабря, компания Xiaomi начнет продажи нового смартфона Mi Play, который ориентирован на молодежную аудиторию и поэтому будет продаваться по невысокой цене.

Аппарат получит недорогой и энергоэффективный процессор MediaTek P35 от Helio с частотой 2,3 ГГц, 5,84-дюймовый экран с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2280x1080 пикселей, а также двойную основную камеру, имеющую разрешение 12+2 мегапикселя и поддержку портретного режима, и селфи-камеру на 8 мегапикселей. Фронталка прячется в небольшом каплевидном вырезе наверху экрана.

Смартфон доступен в конфигурациях 4/64 Гб, 6/64 Гб и 6/128 Гб. Стоимость младшей версии составит 1099 юаней, или около 11 тысяч рублей. За эти деньги пользователи также получат аналог Face ID, сканер отпечатка пальца, аккумулятор на 3000 мАч и несколько расцветок корпуса - красно-золотую, голубую и черную. Модуль NFC в смартфоне отсутствует - несмотря на то, что популярность бесконтактных платежей растет во всем мире, Xiaomi наделяет этой функцией далеко не все свои устройства.