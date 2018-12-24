У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Xiaomi представила смартфон без NFC за 11 тысяч рублей

24.12.2018,  
17:34
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Уже во вторник, 25 декабря, компания Xiaomi начнет продажи нового смартфона Mi Play, который ориентирован на молодежную аудиторию и поэтому будет продаваться по невысокой цене.

Назван самый мощный смартфон на сегодняшний день
Смартфоны Samsung стали удобнее с новейшим Android

Аппарат получит недорогой и энергоэффективный процессор MediaTek P35 от Helio с частотой 2,3 ГГц, 5,84-дюймовый экран с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2280x1080 пикселей, а также двойную основную камеру, имеющую разрешение 12+2 мегапикселя и поддержку портретного режима, и селфи-камеру на 8 мегапикселей. Фронталка прячется в небольшом каплевидном вырезе наверху экрана.

Смартфон доступен в конфигурациях 4/64 Гб, 6/64 Гб и 6/128 Гб. Стоимость младшей версии составит 1099 юаней, или около 11 тысяч рублей. За эти деньги пользователи также получат аналог Face ID, сканер отпечатка пальца, аккумулятор на 3000 мАч и несколько расцветок корпуса - красно-золотую, голубую и черную. Модуль NFC в смартфоне отсутствует - несмотря на то, что популярность бесконтактных платежей растет во всем мире, Xiaomi наделяет этой функцией далеко не все свои устройства.


Смартфон Mi Play. Фото: Xiaomi
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Россияне выберут лучший гаджет 2018 года 20.12.2018
смартфоны
В WhatsApp стало проще звонить 20.12.2018
Раскрыты характеристики нового недорогого смартфона Xiaomi Mi Play 20.12.2018
Xiaomi
Обновление Android испортило популярные смартфоны Xiaomi 19.12.2018
24 декабря Xiaomi покажет мощный смартфон за 7500 рублей 18.12.2018