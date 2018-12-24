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Скатертью дорожка

Рецензии
    24.12.2018, 18:15
Текст:   Алексей Литовченко
"Ёлки" наконец-то - последние. В кавычках, правда, но и то какая-никакая радость. В последний раз Тимур Бекмамбетов зазывает россиян в кинотеатры, чтобы потыкать их носом в логотипы известных брендов полтора часа за несколько сотен рублей. "Ёлки", конечно, никуда не уходят, наоборот - еще глубже интегрируются в новогоднюю действительность. Теперь вместо фильмов будет сериал и даже целый телеканал. Зато бесплатно.

Что же приготовили нам кудесники плоского юмора и бутафорского снега, так сказать, на посошок? Предсказуемо - все то же самое, что было раньше, только в десять раз жалостливее. Пять выдоенных из давно околевшей коровы историй про любовь, дружбу и уголовно наказуемые деяния.

Фото: Bazelevs
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Светлаков бросает Урганта и переезжает в Якутию. Пухлощекий лыжник пытается закадрить кассиршу "ресторана быстрого питания". Дмитрий Нагиев набирается смелости, чтобы сделать предложение своей даме сердца. Эти три новеллы - из разряда особенно лениво сочиненных. Содержание каждой полностью укладывается в одно предложение, но пара сюрпризов все же имеется. Нагиев, к примеру, доводит себя до суицида. Ведь какое же без суицида праздничное кино, верно?

Присутствуют и новые персонажи, ранее в серии не наблюдавшиеся. Продавщица кофе на перроне встречает своего любимого актера. Тот ее сходу целует и вскакивает на подножку уходящего поезда, а она запрыгивает в первую попавшуюся машину, симпатичный водитель которой почему-то не особенно возражает, и следует за ним. Вряд ли стоит говорить, кто в финале оказывается козлом и каким хэппи-эндом это все заканчивается. Все скучненько, банальненько, по стандарту.

Ну а пятый сегмент - самая сладкая мякотка, вывих мозга, адский цирк-шапито и апофеоз неадеквата. Приготовьтесь удивляться.

Шарообразная хабалка-полицейская, которая в прошлом фильме заполучила себе мужика, приковавшись к нему наручниками, в этот раз похищает Веру Брежневу. Да-да, самую настоящую Веру Брежневу. С помощью тех же наручников. Но вы ни за что не догадаетесь, зачем.

Готовы? А вот зачем. Чтобы ее муж простил своего отца за то, что тот когда-то ушел из семьи. Теперь пожилой отец сидит один-одинешенек в своей квартире и очень грустит, смиренно ожидая скорой смерти, однако никакие увещевания не способны растопить лед в сердце сына. Кроме веского слова Веры Брежневой.

Фото: kinopoisk.ru
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В этой душераздирающей семейно-криминальной драме - всё. Ураганная погоня по заснеженной трассе, почти как в "Дороге ярости", супруга Жоры Крыжовникова, реклама банка, социальные сети, отвратительно играющий мальчик из других "Ёлок" на бис, а также много слез и Вадим Галыгин в роли продавца-консультанта сети магазинов электроники. Если бы во все остальные части фильма было вложено столько же дикой необузданной фантазии помутившегося рассудка, то было бы даже немножко (совсем капельку) жаль, что приходится с этим безумным вертепом прощаться.

Положим, "Ёлки" - не самый худший презент, который преподносил нам отечественный кинопром к Новому году. Взять хотя бы "SOS, Дед Мороз или Все сбудется!". Наверняка к следующим зимним каникулам нас ждет снова какая-нибудь дрянь, и мы помянем еще Бекмамбетова добрым словом. Вспомним с теплотой Светлакова, дующего в шапку. Всплакнем по бархатистому убаюкивающему голосу Хабенского. Но это все потом. А пока - скатертью дорожка, "Ёлки". Hit the road, как говорят у нас на селе.

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