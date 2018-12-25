Андрей Мягков раскритиковал продолжение "Иронии судьбы"

Народный артист России Андрей Васильевич Мягков в очередной раз негативно высказался о сиквеле главного отечественного новогоднего фильма, комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром".

По словам восьмидесятилетнего актера, сыгравшего в ленте 1975 года главную мужскую роль - Женю Лукашина, он никак не может понять, зачем было возвращаться к этой теме через столько лет.

Напомним, картина Тимура Бекмамбетова "Ирония Судьбы. Продолжение" вышла в 2007-м, под Новый год, в ней снялись неизменный человек-праздник Сергей Безруков, Константин Хабенский, Елизавета Боярская и актеры оригинала - сам Мягков, Брыльска, Яковлев, Ширвиндт, Белявский. И даже Эльдар Александрович вернулся к своей эпизодической роли того самого пассажира в самолете.

Как считает Мягков, лучше бы всего этого, конечно, не было. И к сиквелу он относится однозначно плохо.

"Мне не понятно, зачем это было нужно. Именно в таком варианте, в котором фильм вышел на экраны. Я не одобряю, в общем", - озвучил свою позицию Андрей Васильевич в телефонном разговоре с "Телепрограммой".

Он добавил, что любит "хорошие фильмы с хорошими артистами, снятые хорошими режиссерами", любит качественное кино. Которого, сейчас, к сожалению, очень мало. "Но бывает, случаются".

В прошлом году Мягков приветствовал уход оригинальной картины с Первого канала.