Закон Чеченской Республики от 24 декабря 2018 года № 67-рз "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Парламентом Чеченской Республики 13 декабря 2018 года
Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики (далее - Фонд) на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 16 583 484,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 16 546 334,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 16 583 484,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 17 840 844,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 17 803 694,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19 010 987,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 18 973 837,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 17 840 844,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 19 010 987,3 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону;
2) перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет неналоговых поступлений и безвозмездных поступлений:
1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году
1. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховой медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Чеченской Республики, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.
2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, полученные в 2018 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Чеченской Республики, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.
3. Остатки средств бюджета Фонда, не использованные на 1 января 2019 года на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования направляются в 2019 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись Фонда.
4. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, поступающие из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, получаемые в 2019 году сверх сумм, утвержденных настоящим Законом, направляются в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон.
Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда
1. Установить нормированный страховой запас Фонда, предназначенный для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования Чеченской Республики, на 2019 год в сумме 1 950 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 950 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 950 000,0 тыс. рублей.
2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов направляются на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) расчеты за медицинскую помощь оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;
3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Чеченской Республики Р.Кадыров
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