Закон Чеченской Республики от 24 декабря 2018 года № 67-рз "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Парламентом Чеченской Республики 13 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 16 583 484,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 16 546 334,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 16 583 484,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 17 840 844,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 17 803 694,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 19 010 987,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 18 973 837,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 17 840 844,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 19 010 987,3 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет неналоговых поступлений и безвозмездных поступлений:

1) на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году

1. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховой медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Чеченской Республики, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, полученные в 2018 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Чеченской Республики, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

3. Остатки средств бюджета Фонда, не использованные на 1 января 2019 года на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования направляются в 2019 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись Фонда.

4. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, поступающие из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, получаемые в 2019 году сверх сумм, утвержденных настоящим Законом, направляются в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации на увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить нормированный страховой запас Фонда, предназначенный для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования Чеченской Республики, на 2019 год в сумме 1 950 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 950 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 950 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Чеченской Республики Р.Кадыров

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