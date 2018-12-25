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25 декабря 2018 г.

Постановление правительства Республики Дагестан от 24 декабря 2018 года № 188 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Дагестан за III квартал 2018 года"

Дата подписания 24 декабря 2018 г.
Опубликован 25 декабря 2018 г.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 6 июля 2005 года № 28 "О прожиточном минимуме в Республике Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Дагестан за III квартал 2018 года на душу населения - 9 286 рублей, для трудоспособного населения - 9 555 рублей, пенсионеров - 7 345 рублей, детей - 9 425 рублей.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Дагестан А.Карибов

 

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