Постановление правительства Республики Дагестан от 24 декабря 2018 года № 188 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Дагестан за III квартал 2018 года"

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 6 июля 2005 года № 28 "О прожиточном минимуме в Республике Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Дагестан за III квартал 2018 года на душу населения - 9 286 рублей, для трудоспособного населения - 9 555 рублей, пенсионеров - 7 345 рублей, детей - 9 425 рублей.

Временно исполняющий обязанности Председателя Правительства Республики Дагестан А.Карибов

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией