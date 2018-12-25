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25.12.2018 16:08
Рубрика: В мире

ЕС задумался об использовании детекторов лжи при погранконтроле

Текст: Екатерина Забродина
Еврокомиссия собирается выделить 4,5 миллиона евро на внедрение в систему погранконтроля иностранцев, прибывающих на территорию ЕС из третьих стран, "умных полиграфов", которые помогали бы заранее распознавать потенциальных террористов или лиц с криминальными наклонностями.
Фото: EPA/ GEORGI LICOVSKI Фото: EPA/ GEORGI LICOVSKI
Фото: EPA/ GEORGI LICOVSKI

Как рассказал источник в Брюсселе, близкий к разработке проекта, в его основу положен метод американского психолога Пола Экмана - того самого "физиогномиста", который стал консультантом известного детективного сериала "Обмани меня" и прототипом его же главного героя - доктора Лайтмана. Впрочем, скептики уже высказывают сомнения, что у этой идеи есть как научная, так и практическая ценность.

Как сообщает Die Welt, в пилотном проекте собираются участвовать пока восемь стран Евросоюза, включая Германию. Первыми протестировать систему Intelligent Portable Border Control System готовы Венгрия, Греция и Латвия. Предполагается, что она будет дополнять стандартные визовые процедуры.

Евросоюз уведомил Киев о возможном прекращении "безвиза"

Заявителю, который собирается посетить Евросоюз, предстоит зарегистрироваться на специальном сайте и загрузить там скан своего загранпаспорта, в том числе страницы с полученной визой, подтверждение финансовой состоятельности, указать транспортное средство, даты въезда и выезда, а затем - выйти в видеочат с виртуальным сотрудником погранслужбы. Он уточнит ваш пол, возраст и этническую принадлежность, а также задаст вопросы о деталях поездки или даже о содержимом чемодана. Разработчики системы утверждают, что по 38 "микрожестам", которые отображаются на лице человека во время разговора, можно определить, говорит он правду или лжет. Речь не идет об улыбке, наморщивании лба или движении глаз -  то есть о мимике, которую собеседник в состоянии так или иначе контролировать. По итогам проверки система отнесет претендента на въезд к группе низкого или повышенного риска. Всех, кто попадает в последнюю, на границе будут "рассматривать под лупой" - возьмут дополнительные отпечатки пальцев, сличат биометрическую информацию с базой данных ЕС и Шенгенской зоны, при необходимости проверят содержимое мобильного телефона и проведут дополнительный тест на полиграфе.

Впрочем, критики этой системы указывают, что ее точность составляет всего 76 процентов, а состояние стресса, которое испытывает допрашиваемый, еще больше увеличивает уровень погрешности. Некоторые криминалисты и вовсе назвали метод, разработанный американским коллегой, антинаучным. Немало вопросов вызывает и сама процедура. По данным Die Welt, каждый год на территорию ЕС въезжает около 700 миллионов иностранцев. Идея состояла как раз в том, чтобы разгрузить сотрудников погранслужб, однако на деле двухэтапные проверки на полиграфе грозят обернуться дополнительными проволочками. Кроме того, неясно, как детекторы лжи позволят проконтролировать беженцев из неблагополучных стран, которые прибывают в Евросоюз без виз, зачастую нелегально, не говоря уже о том, что они не имеют технической возможности пройти собеседование в видеочате.

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