1 января 2019 года телеканал "Кульутра" будет вести традиционную прямую трансляцию новогоднего концерта из Золотого зала венского Общества любителей музыки "Музикферайн".
Новогодний концерт в Венской филармонии - одно из самых престижных и популярных в мире музыкальных событий. Он транслируется более чем в восьмидесяти странах мира. Главный герой мероприятия - Венский филармонический оркестр, дирижировать которым в этот день - особая честь. Интересно, что счастливчика с дирижерской палочкой оркестр выбирает сам. Некотором маэстро везет даже неоднократо встать за пульт оркестра в новогодние дни (рекордсмены по этой части Герберт фон Караян и Клаудио Аббадо). В этом году управлять венскими филармониками будет прославленный Кристиан Тилеман, главный дирижер Дрезденской государственной капеллы и художественный руководитель Пасхального фестиваля в Зальцбурге. Он впервые примет участие в этом празднике вальсов и полек.
Золотой Зал "Музикферайн"
"Музикферайн" называют первым залом мира. Действительно, если учитывать, что Вена - мировая музыкальная столица, то и "Музиферайн" - центр и сосредоточие мировой музыкальной жизни. Построенный в XIX веке по проекту архитектора Теофила Хансена в духе греческого Ренессанса, зал был открыт 6 января 1870 года. Архитектрное великолепие и совершенная акустика прославили "Музикферайн" на весь мир, но этот зал еще и дом одного из лучших в мире оркестров - Венского филармонического. В "Музикферайн" нескольких концертных залов. Главный зал - Золотой - вмещает в себя 1744 сидячих мест и 300 так называемых стоячих.
Билеты
На самом деле, новогодних концертов в "Музикферайн" три: концерт 30 декабря, который начинается в 11. 00, новогодний концерт 31 декабря в 19.30 и новогодний концерт 1 января в 11.15. Слушатели могут приобрести абонемент на все три концерта. Программа и дирижер всех трех party абсолютно идентичны, разница лишь одна - цена и престиж. Самым престижным считается концерт 1 января, цена на билеты достигает 940 евро.
Конечно, есть билеты и по более демократичным ценам - 90 евро, но за эти деньги слушателям предлагается сидеть подле органа: слышно отлично, но видно, в лучшем случае, цветочные декорации. Совсем недорого стоят так называемые "стоячие места" - 30 евро. Сложность, впрочем, в том, что покупать билеты на такие места нужно сильно заранее. Впрочем есть немало возможностей насладиться трансляцией новогоднего концерта совершенно бесплатно, прямо на улице: прямые трансляции из Золотого зала ведутся на Ратушной площади и перед зданием Венской государственной оперы.
История
Начало традиции новогоднего концерта в Венской филармонии связано, как ни странно, с самыми мрачными страницами истории Австрии - периодом нацистской оккупации. Самый первый новогодний концерт состоялся 31 декабря 1939 году в рамках программы "Зимняя помощь", которую проводила немецкая национал-социалистическая партия. Вальсы и польки Штрауса в зале в тот вечер слушал сам Адольф Гитлер. Новогодний концерт воспринимался как мощное средство пропаганды идей нацизма, которые, между тем, уже поразили даже музыкальное сообщество. В 1942 году около половины музыкантов филармонии вступили в НСДАП, и, наоборот, 13 музыкантов-ейреев были уволены из оркестра. Пятеро из них погибли в концентрационных лагерях.
После окончания войны и разгрома гитлеровской армии от традиии новогодних концертов решили… не отказываться, а в 2013 году, наконец, посмертно лишили почетных наград музыкантов-нацистов, награжденных в годы правления национал-социалистической партии. В их числе, например, был Бальдур фон Ширах, гауляйтер Вены с 1940 по 1945 год, который осуществил депортацию десятков тысяч евреев из австрийской столицы и впоследствии был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме Шпандау за преступления против человечности. Кстати, в том же 2013 году представители филармонии заявляли, что рапослагают свидетельствами того, что почетную золотую медаль имени Отто Николаи (основателя Венского филармонического оркестра) планировалось вручить Адольфу Гитлеру.
Программа
Подготовка к новогднему концерту начнается задолго, репертуар подбирается самым тщательным образом. Костяк его составляют сочинения композиторов из семьи Штраусов: Иоганна Штрауса-старшего (так называемого архитектора Венского вальса), Иоганна Штрауса-младшего (того самого Короля Вальсов), Йозефа Штруса, оставившего наследие из 300 маршей и вальсов (а также вращающуюся кисть для уборки лошадей, которую он изобрел до того, как стал композитором). Четвертый Штраус - Эдуард работал по дипломатической части, но, как и все в семье, переквалифицировался в музыканта и дирижера. Он оставил после себя 320 музыкальных опусов.
Каждый дирижер волен выбирать из этого моря полек, маршей и вальсов что-то свое. Не возбраняется "разнообразить" Штраусов произведениями других композиторов. Но никто не имеет права нарушать традицию "бисов". Существуе три обязательных железобетонных "биса", которые публика ждет нетерпением, а в одном из них даже принимает участие, хлопая в такт "Радецки-маршу".
Цветы
Новогодний концерт в Вене - это настоящий "вальс цветов". Флористический дизайн Золотого зала неизменно поражает воображение. В течение многих лет цветы для Золотого зала "Музикферайн" поставляла голландская компания Blumenbüro Holland, но с 2015 года дизайном занимается организация под названием Венские городские сады. Они используют для украшения больше тридцати тысяч цветов.
Алкоголь
Телезрители, просыпающиеся 1 января у своих телевизоров после бессонной ночи с обильными возлияниями, с трудом могут понять, как эта публика в Венской филармонии сидит в при полном параде уже в 11. 15 по местам, а главное - как у скрипачей и валторнистов не трясутся руки во время исполнения того или иного сочинения! Ответ прост. "Для музыкантов Венского филармонического оркестра концерт 1 января - любимое и самое вдохновляющее событие, - утверждает представитель оркестра Клеменс Хелльсберг. - А если кому-то не нравится, тому лучше найти другую работу".