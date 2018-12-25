Говорит и показывает Вена: "Золотой огонек" на голубом Дунае

История

Начало традиции новогоднего концерта в Венской филармонии связано, как ни странно, с самыми мрачными страницами истории Австрии - периодом нацистской оккупации. Самый первый новогодний концерт состоялся 31 декабря 1939 году в рамках программы "Зимняя помощь", которую проводила немецкая национал-социалистическая партия. Вальсы и польки Штрауса в зале в тот вечер слушал сам Адольф Гитлер. Новогодний концерт воспринимался как мощное средство пропаганды идей нацизма, которые, между тем, уже поразили даже музыкальное сообщество. В 1942 году около половины музыкантов филармонии вступили в НСДАП, и, наоборот, 13 музыкантов-ейреев были уволены из оркестра. Пятеро из них погибли в концентрационных лагерях.

После окончания войны и разгрома гитлеровской армии от традиии новогодних концертов решили… не отказываться, а в 2013 году, наконец, посмертно лишили почетных наград музыкантов-нацистов, награжденных в годы правления национал-социалистической партии. В их числе, например, был Бальдур фон Ширах, гауляйтер Вены с 1940 по 1945 год, который осуществил депортацию десятков тысяч евреев из австрийской столицы и впоследствии был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме Шпандау за преступления против человечности. Кстати, в том же 2013 году представители филармонии заявляли, что рапослагают свидетельствами того, что почетную золотую медаль имени Отто Николаи (основателя Венского филармонического оркестра) планировалось вручить Адольфу Гитлеру.

Фото: Reuters



Программа

Подготовка к новогднему концерту начнается задолго, репертуар подбирается самым тщательным образом. Костяк его составляют сочинения композиторов из семьи Штраусов: Иоганна Штрауса-старшего (так называемого архитектора Венского вальса), Иоганна Штрауса-младшего (того самого Короля Вальсов), Йозефа Штруса, оставившего наследие из 300 маршей и вальсов (а также вращающуюся кисть для уборки лошадей, которую он изобрел до того, как стал композитором). Четвертый Штраус - Эдуард работал по дипломатической части, но, как и все в семье, переквалифицировался в музыканта и дирижера. Он оставил после себя 320 музыкальных опусов.

Каждый дирижер волен выбирать из этого моря полек, маршей и вальсов что-то свое. Не возбраняется "разнообразить" Штраусов произведениями других композиторов. Но никто не имеет права нарушать традицию "бисов". Существуе три обязательных железобетонных "биса", которые публика ждет нетерпением, а в одном из них даже принимает участие, хлопая в такт "Радецки-маршу".

Цветы

Новогодний концерт в Вене - это настоящий "вальс цветов". Флористический дизайн Золотого зала неизменно поражает воображение. В течение многих лет цветы для Золотого зала "Музикферайн" поставляла голландская компания Blumenbüro Holland, но с 2015 года дизайном занимается организация под названием Венские городские сады. Они используют для украшения больше тридцати тысяч цветов.