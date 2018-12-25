Картина маслом: новая капсульная коллекция часов U-boat с 3D-эффектом

Основатель итальянского бренда U-Boat Итало Фонтана рассказал, за что эти часы любят звезды Голливуда и знаменитости мировой величины.

В декабре в Крокус Сити Молле состоялась камерная презентация новой капсульной линейки U-boat. Итальянская марка, основанная в 1940-х годах, давно успела завоевать симпатии почитателей нишевых часов благодаря своему брутальному шарму. Все модели ее производства отличаются крупными формами (внушительные корпуса, увеличенные визуально накладные арабские метки) и левосторонними заводными головками. Обычно часы снабжены швейцарскими механическими калибрами.

И вот свет увидела абсолютно новая трактовка прежнего наследия: это две модели - трехстрелочник (он показывает часы, минуты и секунды) и хронограф. У них, казалось бы, те же знаковые циферблаты - но теперь как будто в трехмерном исполнении. Такой оптический эффект получен благодаря заполнению корпуса маслом - что подчеркивает и специально оставленный дизайнерами с лицевой стороны небольшой пузырек воздуха. Механизмы в этом случае пришлось использовать кварцевые.

Итало Фонтана. Фото: U-boat

Итало, ваша премьера поражает: обе модели заполнены маслом, причем в него погружен даже сам механизм. Как вы пришли к этой идее?

Итало Фонтана: Моей страстью всегда был дизайн. Я вижу смысл в том, чтобы удивлять. Поэтому такой шаг был вызван единственной причиной: поиском новых художественных решений. А уж они в свою очередь обусловили использование кварцевых механизмов.

До этого вы комплектовали часы лишь механическими калибрами?

Итало Фонтана: Именно. Но здесь кварцевые калибры оказались единственно возможными. Им масляная среда - не помеха.

Новинки только-только вышли на рынок. Какова была первая реакция аудитории?

Итало Фонтана: К этому моменту мы успели собрать порядка сотни экземпляров, и все они мгновенно были забукированы. Мне такая реакция определенно внушает оптимизм!

Как вышло, что без особой рекламы ваши часы носят звезды Голливуда? В чем секрет?

Итало Фонтана: Думаю, в том, что наша марка всегда оставалась собой - мы не стремились угодить всем, не пытались бесконечно расширять объемы производства. Нам вполне достаточно того количества почитателей самобытной часовой роскоши, что уже есть. Но этого внимания, безусловно, не удалось бы достичь без упорного, ежедневного труда всего коллектива.

Что касается внимания звезд - мы и вправду везунчики. Многие мануфактуры прилагают немало усилий для того, чтобы их продукция украсила запястья знаменитостей. В нашем случае уже не единожды именитые персоны, примечая часы U-boat на своих собеседниках, брали и обращались к нам сами.

Именно таким образом в ваших часах стал сниматься Сильвестр Сталлоне?

Итало Фонтана: Да! (Смеется.) Мы не выходили на него ни с какими предложениями о контрактах. Так же, как не искали аудиенции у Арнольда Шварценеггера или Эмина Агаларова.

Тем не менее, господин Агаларов когда-то, еще толком ничего не зная о марке, был так ею впечатлен, что стал не только носить наши часы, но и совершенно бескорыстно популяризировать их среди своего впечатляющего круга знакомых. Это наглядно подтверждает, что мы с самого начала двигались в верном направлении и сумели обрести узнаваемость, которая говорит сама за себя.

Мы узнали, что к почитателям марки недавно присоединилась еще одна известная личность…

Итало Фонтана: Да, рад сообщить вам, что на днях мы обрели нового амбассадора - и снова по воле фортуны! Тиль Линдеман, солист группы Rammstein, проявил интерес к нашим часам. В результате мы уже провели в Баку съемку, которая ляжет в основу нашей с ним совместной рекламной кампании.