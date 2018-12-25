"Кобра" устарела: защита бронеавтомобиля оказалась недостаточной

Легкий бронеавтомобиль "Кобра" турецкого производства практически беззащитен перед самодельными взрывными устройствами. Это продемонстрировал недавний инцидент, произошедший в африканском государстве Буркина Фасо. После наезда на заложенное террористами СВУ взрыв опрокинул армейское транспортное средство вверх колесами, после чего оно загорелось.

#BurkinaFaso: More images of the Otokar Cobra struck by an IED this morning near Kompienbiga, #Kompienga Province, as shown the device was so powerful the armored vehicle turned over pic.twitter.com/D6H5nF5Qjq — MENASTREAM (@MENASTREAM) 22 декабря 2018 г.

Полученные повреждения оказались фатальными. Как видно на фотографиях, размещенных в Твиттере MENASTREAM, в днище "Кобры" образовалась внушительная дыра. Трое из находившихся внутри погибли, еще четверо получили ранения.

Бронеавтомобиль данной модели уже не впервые демонстрирует удручающие результаты участия в реальных боевых действиях. Например, грузинская армия потеряла две таких машины во время августовской войны 2008 года.

Турецкие подразделения, вооруженные этими броневиками, также несли потери. Так, летом 2016 года в результате подрыва погибло пятеро бойцов.

"Кобра" (4х4) была создана в 1997 году. Боевой вес машины превышает 6 т. Внутри могут разместиться 9 военнослужащих. Мощность двигателя 190 л.с.

Максимальная скорость -115 км/ч. Бронирование - противопульное. По мнению российских военных экспертов, в настоящее время этот бронеавтомобиль можно считать устаревшим - его конструкция не имеет резервов для модернизации.