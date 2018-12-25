Коллекция Van Cleef & Arpels по мотивам сказок братьев Гримм

Подводя итоги года, мы вспоминаем самые яркие коллекции, которые были выпущены ведущими модными, часовыми и ювелирными домами.

Парижский дом Van Cleef & Arpels представил самую волшебную во всех отношениях коллекцию, вдохновленную сказками братьев Гримм. В сказочно-ювелирный сюжет легли такие произведения, как "Бременские музыканты", "Золотая птица", "Три перышка" и Двенадцать танцующих принцесс". Все они в свое время вошли в сборник сказок, собранных и обработанных братьями Якобом и Вильгельмом Гриммами. Первый сборник увидел свет в 1812 году, а последнее, седьмое по счету издание, было опубликовано в 1857 году.

Переложенная на язык драгоценных камней и ювелирного искусства, сказка "Двенадцать танцующих принцесс" - это история о Короле и его 12 прекрасных дочерях, стоптанных от танцев туфелек и аллее с серебряными листьями, ведущей к таинственному подземному замку.

Переливающаяся сапфирами и гранатами, бриллиантами и изумрудами, "Золотая птица" рисует картины волшебного сада и усыпанных золотыми яблоками деревьев, лесной чащи, где можно встретить говорящего лиса, и темной ночи, освещенной драгоценными крыльями птицы, перо которой дороже целого королевства.

Коллекция "Три перышка" воскрешает сюжет об ореховых скорлупках, которые оборачиваются пышными каретами, мышах, которые вдруг предстают волшебными лошадьми, чудесных трансформациях и о том, куда может привести пущенное по ветру перышко.

И, наконец, в основе переливающейся самыми яркими сапфирами и изумрудами коллекции "Бременские музыканты" лежит извечный сюжет о том, что для победы над собой и обстоятельствами нужно совсем немного: несколько верных друзей, немного изорбретательности и способность оставаться самим собой.