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Рубрика: Власть

Медведев пообещал особое внимание нацпроектам на инвестфоруме в Сочи

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Главы субъектов, экспертное и бизнес-сообщество на Российском инвестиционном форуме в Сочи обсудят специфику реализации национальных проектов в регионах РФ, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

Председатель правительства напомнил, что все национальные проекты должны быть детализированы на региональном уровне до конца 2018 года, должны быть обозначены конкретные меры по достижению целевых показателей.

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"Наша задача заключается в том, чтобы уже в следующем году граждане нашей страны почувствовали реальные изменения к лучшему, чтобы именно в следующем году уже были позитивные изменения по всем 12 национальным проектам, чтобы наметилось движение к достижению национальных целей развития", - сказал он.

Кроме того, в ближайшее время правительство планирует внести в Федеральный план статистических работ 91 показатель национальных проектов, которые станут объектами статистического учета и будут открыты для всех.

"Мы выработали достаточно, на мой взгляд, уже четкие и понятные целевые показатели, на что мы должны выйти в итоге. Это конкретные объекты: построенные больницы, школы, отремонтированные дороги, новые дома, новые производства. А в тех случаях, когда речь идет о вопросах социальной жизни и социальной инфраструктуры, - это, безусловно, качество образования, здравоохранения, сама по себе городская инфраструктура, экология, то есть то, с чем соприкасается каждый человек", - пояснил Дмитрий Медведев.

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