Медведева резко отреагировала на предложение сменить гражданство

Российской фигуристке Евгении Медведевой не понравился вопрос одной из ее подписчиц в Instagram, которая предложила ей сменить гражданство.

Медведевой предложили такой вариант, чтобы она могла участвовать в международных соревнованиях и Олимпийских играх. "А может быть, вам оставить при себе свое мнение? Я в этом ничего страшного тоже не вижу", - ответила спортсменка, сообщает "Чемпионат".

Напомним, на чемпионате России в Саранске Евгения стала пятой и не попала в состав сборной России на чемпионат Европы в Минске (21-27 января 2019 года). В этом году Медведева сменила тренера и переехала в Канаду. Там она работает под руководством Брайана Орсера.