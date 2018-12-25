Новости

Поклонники "Игры престолов" назвали своего любимого героя 13:29
Много фото: назван самый стильный мужчина 2018 года 12:49
Сын Игоря Талькова стал фигурантом уголовного дела 11:55
Вышла новогодняя серия "Возвращения в Простоквашино" 11:29
Вышел русский трейлер боевика "Снегоуборщик" с Лиамом Нисоном 10:44

Министр культуры России Мединский зачитал стихотворение Егора Летова

Новости
    25.12.2018, 12:18
Текст:   Олег Усков

Министр культуры России Владимир Мединский дал обширное интервью YouTube-каналу "Ещенепознер", где, среди прочего, прочел стихотворение одного из "отцов" сибирского панка Егора Летова - "Солнечный зайчик взломал потолок".

В программе обсуждалось множество вопросов. В том числе отношение министра к творчеству Виктора Астафьева и Никиты Михалкова, принцип, по которому государство принимает решение о том, какие фильмы поддерживать, личная жизнь чиновника.

В конце интервью (46-я минута видео) ведущий, сообщив, что одна из традиций передачи - "гадание" на книгах, "старинная традиция", согласно которой гостю предлагается открыть томик наугад и зачитать из него первые восемь строчек, вручил министру сборник произведений Летова. С тем, чтобы "заглянуть в будущее", таким образом.

И министру "выпал" "Зайчик":

Солнечный зайчик взломал потолок.

Фото: Instagram/ shnurovs
Сергей Шнуров со свиным пятаком сплясал в честь Нового года

Закатился камешек на гору.

Пряная косточка свежего горя

Верно и яростно канула

В янтарную лету заслуженного долголетия.

Солнечный зайчик взорвал потолок.

Кончился почерк. Угасли дожди.

Стихло безмолвие. Родина настала.

Видео доступно на YouTube-канале проекта.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Кевина Спейси вызвали в суд по обвинениям в домогательствах 05:16
Видео: Кевин Спейси снова стал Фрэнком Андервудом 24.12.2018
Сергей Шнуров со свиным пятаком сплясал в честь Нового года 24.12.2018
Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы 2018 года 24.12.2018
⧣ видео
Фото: kinopoisk.ru
Фото и видео: "Рабыня Изаура" впервые приехала в Россию 24.12.2018
Звезда сериала "Ольга" рассказала о падении с балкона 22.12.2018
Умер актер из фильма Карпентера "Нечто" Дональд Моффет 22.12.2018
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Названа причина смерти 31-летней актрисы Галины Тихоновой 24.12.2018
Дэвид Духовны отреагировал на предложение записать дуэт со Шнуровым 24.12.2018
Актриса Галина Тихонова скоропостижно скончалась на 32-м году жизни 24.12.2018
⧣ музыка
Фото: twitter.com/ ETCanada
Умерла актриса сериалов "Клиент всегда мертв" и "Друзья" Этель Эйлер 22.12.2018
Певицу Наталью Штурм обвинили в убийстве Евгения Осина 20.12.2018
Режиссер "Хардкора" сделал "Ленинграду" клип про женщин-упырей 20.12.2018