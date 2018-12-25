Министр культуры России Мединский зачитал стихотворение Егора Летова

Министр культуры России Владимир Мединский дал обширное интервью YouTube-каналу "Ещенепознер", где, среди прочего, прочел стихотворение одного из "отцов" сибирского панка Егора Летова - "Солнечный зайчик взломал потолок".

В программе обсуждалось множество вопросов. В том числе отношение министра к творчеству Виктора Астафьева и Никиты Михалкова, принцип, по которому государство принимает решение о том, какие фильмы поддерживать, личная жизнь чиновника.

В конце интервью (46-я минута видео) ведущий, сообщив, что одна из традиций передачи - "гадание" на книгах, "старинная традиция", согласно которой гостю предлагается открыть томик наугад и зачитать из него первые восемь строчек, вручил министру сборник произведений Летова. С тем, чтобы "заглянуть в будущее", таким образом.

И министру "выпал" "Зайчик":

Солнечный зайчик взломал потолок.

Закатился камешек на гору.

Пряная косточка свежего горя

Верно и яростно канула

В янтарную лету заслуженного долголетия.

Солнечный зайчик взорвал потолок.

Кончился почерк. Угасли дожди.

Стихло безмолвие. Родина настала.

Видео доступно на YouTube-канале проекта.