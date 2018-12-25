Минобороны РФ представило юмористический календарь на 2019 год

Дизайнеры Минобороны России изготовили календарь на 2019 год с элементами военного юмора. Рядом с названием месяца отпечатаны армейские шутки, посвященные родам войск и оружию.

К примеру, январь украшает изображение передвижного ракетного комплекса РВСН и надпись: "Доставка грузов в любую точку мира".

Февраль - летящий над облаками самолет авиации дальнего действия Ту-95МС, который по классификации НАТО называется Bear ("Медведь"), что соответствует его особенностям - медлительный, но очень грозный. Подпись отражает суть снимка: "Русские "медведи" зимой не впадают в спячку". Кстати, на этих самолетах, впервые поднявшихся в воздух в 1952 году, демонтировано оборудование для авиабомб,и теперь "Медведи" стали полностью ракетоносными. Основное вооружение - крылатые ракеты Х-55.

Пилоты армейской авиации улыбнутся от надписи: "У русских асов даже "Крокодилы" летают". Для непосвященных "Крокодил" - это ударный вертолет Ми-24.

Первый месяц весны украшает фотография девушек-курсанток в новой форме и подпись: "Стрельба глазами - тайное оружие Кремля", а снайперский слоган "От некоторых женщин сносит голову" произведет впечатление на мужчин. Не забыли военные дизайнеры и про офисных работников, которые превратились в пулеметчиков - "Уверенный пользователь ПК".

Армейский календарь вряд ли поступит в продажу, но в качестве новогоднего подарка Минобороны предлагает бесплатно скачать его на своей интернет-странице.