Закон Пензенской области от 24 декабря 2018 года № 3283-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием Пензенской области 19 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета Пензенской области на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пензенской области в сумме 56 141 435,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Пензенской области в сумме 56 791 773,7 тыс. рублей;

3) объем расходов резервного фонда Правительства Пензенской области в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Пензенской области на 1 января 2020 года в сумме 20 398 952,4 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Пензенской области в сумме 650 337,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Пензенской области на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пензенской области на 2020 год в сумме 49 645 686,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 51 300 258,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Пензенской области на 2020 год в сумме 49 805 636,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 1 374 700,9 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 50 736 409,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - 2 196 843,2 тыс. рублей;

3) объем расходов резервного фонда Правительства Пензенской области на 2020 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Пензенской области на 1 января 2021 года в сумме 20 322 747,5 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 19 592 562,8 тыс. рублей;

5) прогнозируемый дефицит бюджета Пензенской области на 2020 год в сумме 159 950,5 тыс. рублей и прогнозируемый профицит бюджета Пензенской области на 2021 год в сумме 563 849,1 тыс. рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета Пензенской области

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетом Пензенской области и местными бюджетами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 36 Закона Пензенской области от 7 апреля 2003 года № 463-ЗПО "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области" утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Пензенской области и местными бюджетами на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Объем поступлений в бюджет Пензенской области по видам доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить объем поступлений в бюджет Пензенской области по видам доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:

- объем налоговых и неналоговых доходов согласно приложению 3 к настоящему Закону;

- объем безвозмездных поступлений согласно приложению 4 к настоящему Закону, из них объем межбюджетных трансфертов в 2019 году - в сумме 20 710 935,6 тыс. рублей, в 2020 году - в сумме 12 668 595,2 тыс. рублей и в 2021 году - в сумме 11 991 206,5 тыс. рублей.

Статья 5. Дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов, а также льготы по налогам, сборам и неналоговым доходам

Отказаться от принятия в 2019- 2021 годах нормативных актов, устанавливающих дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов сверх предусмотренных частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, а также льготы по налогам, сборам и неналоговым доходам сверх предусмотренных законами Пензенской области от 18 сентября 2002 года № 397-ЗПО "О введении в действие транспортного налога на территории Пензенской области", от 27 ноября 2003 года № 544-ЗПО "Об установлении и введении в действие на территории Пензенской области налога на имущество организаций", от 30 июня 2009 года № 1754-ЗПО "Об установлении налоговых ставок отдельным категориям налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения", от 30 июня 2009 года № 1755-ЗПО "Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области", от 28 ноября 2012 года № 2299-ЗПО "О введении патентной системы налогообложения на территории Пензенской области и установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения", от 4 июля 2014 года № 2571-ЗПО "О понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Пензенской области".

Статья 6. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Пензенской области

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Пензенской области согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Закрепить доходы бюджета Пензенской области за главными администраторами доходов бюджета согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Закрепить источники финансирования дефицита бюджета Пензенской области за главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 7. Субсидии, перечисляемые в бюджет Пензенской области из бюджетов муниципальных образований

В соответствии с Законом Пензенской области от 20 сентября 2005 года № 849-ЗПО "О межбюджетных отношениях в Пензенской области" утвердить:

1) уровень расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя, при превышении которого осуществляется перечисление субсидий из бюджетов муниципальных образований в бюджет Пензенской области в 2019-2021 годах:

для поселений - 4 412 рублей 56 копеек;

для муниципальных районов (городских округов) - 5 726 рублей 78 копеек;

2) коэффициент изъятия - 0,1 разницы между расчетными налоговыми доходами бюджета муниципального образования в расчете на одного жителя и средним уровнем расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя в последнем отчетном году, увеличенным в 2 раза;

3) объем субсидий, подлежащих перечислению из бюджетов поселений Пензенской области в бюджет Пензенской области, согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 8. Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

1. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, рассчитанные исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих муниципальных образований Пензенской области, органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, по состоянию на 1 января текущего финансового года, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, в соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат зачислению:

1) в бюджет Пензенской области по нормативу 90 процентов;

2) в местные бюджеты Пензенской области по нормативу 10 процентов.

Статья 9. Бюджетные ассигнования бюджета Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2019 год в сумме 1 425 643,1 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 1 454 306,1 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 1 465 696,4 тыс. рублей;

2. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Пензенской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Пензенской области согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) ведомственную структуру расходов бюджета Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Пензенской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону;

4) распределение субсидий на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций согласно приложению 13 к настоящему Закону;

3. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), субсидии отдельным общественным и иным некоммерческим организациям, субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Пензенской области.

В случае наделения законом Пензенской области органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Пензенской области местным бюджетам в порядке, установленном законом Пензенской области.

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Пензенской области

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

2. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (за исключением субсидий бюджетам муниципальных образований, распределение которых утверждено частью 1 настоящей статьи) утверждается Правительством Пензенской области.

3. Оплата услуг по доставке денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области (местных администраций) в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации осуществляется за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджету Пензенской области, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

4. Установить значение коэффициента финансирования расходов, применяемого в методиках расчета размеров субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета Пензенской области для осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с Законом Пензенской области от 22 декабря 2006 года № 1176-ЗПО "О наделении органов местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области и отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти Пензенской области" по пункту 4 приложения 1 равным 0,762, по приложениям 2, 4, 51, 12 равным 0,56.

5. Установить значение уровня доведения общего объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год по отношению к 2018 году равным 1,048, на 2020 год по отношению к 2019 году - 0,82, на 2021 год по отношению к 2020 году - 1,025.

6. В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния и осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, предоставляются бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений, входящим в их состав.

7. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов Управлению Федерального казначейства по Пензенской области передаются на основании решений главных распорядителей средств бюджета Пензенской области полномочия получателя средств бюджета Пензенской области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пензенской области местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством, согласно перечню, утвержденному Правительством Пензенской области.

Статья 11. Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа), сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год - 1,05, на 2020 и 2021 годы - 1,04.

2. Установить значение коэффициента индексации для расчета общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов Пензенской области для осуществления государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений за счет средств бюджета Пензенской области, на 2019 год - 1,0723, на 2020 год - 1,0404, на 2021 год - 1,0402.

Статья 12. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

1. Установить критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Пензенской области:

на 2019 год - 1,162,

на 2020 и 2021 годы - 1,155.

2. Установить первый критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере 0,45.

Статья 13. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. В соответствии со статьей 131 Закона Пензенской области от 7 апреля 2003 года № 463-ЗПО "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области" в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области:

на 2019 год в сумме 5 931 708,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 940 771,9 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 5 991 306,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 748 754,4 тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 6 311 662,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 751 619,7 тыс. рублей.

2. Установить, что за счет ассигнований дорожного фонда Пензенской области производится:

1) погашение процентов по реструктурированной задолженности бюджета Пензенской области по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета в 2010, 2011 годах на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения): в 2019 году в сумме 1 218,1 тыс. рублей, в 2020 году - 1 218,1 тыс. рублей, в 2021 году - 1 218,1 тыс. рублей;

2) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пензенской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках Федерального проекта "Дорожная сеть", в 2019 году в сумме 931 510,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 625 200,0 тыс.рублей, в 2020 году - 920 770,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 625 200,0 тыс. рублей, в 2021 году - 931 710,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 625 200,0 тыс. рублей;

3) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пензенской области на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в 2019 году в сумме 372 430,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 149 434,7 тыс. рублей, в 2020 году - 304 327,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 68 754,4 тыс. рублей, в 2021 году - 323 056,7 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета - 71 619,7 тыс. рублей;

4) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пензенской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, в 2019 году в сумме 692 000,0 тыс. рублей, в 2020 году - 692 000,0 тыс. рублей, в 2021 году - 692 000,0 тыс. рублей;

5) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пензенской области на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках Федерального проекта "Жилье", в 2019 году в сумме 23 968,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 18 468,6 тыс. рублей.

Статья 14. Государственные внутренние заимствования Пензенской области, государственный внутренний долг Пензенской области и предоставление государственных гарантий Пензенской области

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Пензенской области по государственным гарантиям на 1 января 2020 года в сумме 10 319,5 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 5 138,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей.

3. Установить предельный объем государственного долга Пензенской области на 2019 год в сумме 23 408 463,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 21 144 752,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 27 131 347,5 тыс. рублей.

4. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области в 2019 году в сумме 755 547,8 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 804 143,9 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 803 008,1 тыс. рублей.

5. Утвердить Программу государственных гарантий Пензенской области в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

6. Министерство финансов Пензенской области является органом, уполномоченным на привлечение от имени Пензенской области кредитов от кредитных организаций.

7. Министерство финансов Пензенской области является органом, уполномоченным на привлечение от имени Пензенской области бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета Пензенской области.

Статья 15. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным образованиям Пензенской области из бюджета Пензенской области

1. Правительство Пензенской области вправе провести в 2019 году реструктуризацию обязательств (задолженности) муниципальных образований Пензенской области перед Пензенской областью по бюджетным кредитам, предоставленным после 1 января 2017 года в пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам на следующих основных условиях:

1) реструктуризация осуществляется в пределах срока действия соглашения о предоставлении бюджетного кредита из бюджета Пензенской области, заключенного между Министерством финансов Пензенской области и органом местного самоуправления;

2) реструктуризация не осуществляется в отношении обязательств бюджетов муниципальных образований, имеющих просроченную задолженность по бюджетным кредитам, ранее предоставленным из бюджета Пензенской области.

2. Дополнительные условия и порядок проведения реструктуризации, указанные в части 1 настоящей статьи обязательств (задолженности) муниципальных образований Пензенской области, устанавливаются Правительством Пензенской области.

Статья 16. Особенности исполнения бюджета Пензенской области в 2019 году

1. Установить, что расходы бюджета Пензенской области финансируются по мере фактического поступления доходов и источников финансирования дефицита в бюджет Пензенской области.

Установить, что в первоочередном порядке из бюджета Пензенской области финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями, надбавок к ней, стипендий; на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан согласно законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Пензенской области; на питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств; на оплату коммунальных платежей; на перечисление взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Пензенской области; на проведение выборов и референдумов, а также расходы из резервного фонда Правительства Пензенской области и по погашению государственного долга Пензенской области.

2. Установить, что в случаях, предусмотренных действующим законодательством, операции со средствами, предоставляемыми из бюджета Пензенской области (далее - целевые средства) отдельным юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса (кроме государственных бюджетных и автономных учреждений и государственных унитарных предприятий Пензенской области) (далее - отдельные юридические лица), осуществляются на лицевых счетах, открытых в Министерстве финансов Пензенской области в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Пензенской области, если иное не установлено федеральным законодательством.

Операции по зачислению и списанию целевых средств отражаются на лицевых счетах, открытых отдельным юридическим лицам в соответствии с порядком, утвержденным приказом Министерства финансов Пензенской области, на счете, открытом Министерству финансов Пензенской области в учреждении Центрального банка Российской Федерации.

Операции по списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах отдельных юридических лиц, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств по указанным расходам, после предоставления документов, подтверждающих возникновение обязательств и проведения санкционирования операций в порядке, установленном Министерством финансов Пензенской области.

Главный распорядитель средств бюджета Пензенской области принимает решение об использовании остатков бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере, не превышающем размер указанных остатков, сложившихся по состоянию на 1 января текущего года.

Решение принимается на основании представленных организациями документов, подтверждающих наличие и объем неисполненных обязательств.

В случае отсутствия до 1 марта года, следующего за годом предоставления бюджетных инвестиций, такого решения остатки средств подлежат возврату в бюджет Пензенской области.

3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям Пензенской области в 2018 году на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Пензенской области.

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Пензенской области является распределение (перераспределение) зарезервированных в составе утвержденных статьей 9 настоящего Закона бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 312 048,9 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов с целью обеспечения сбалансированности бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных образований Пензенской области, в том числе:

1) на выполнение условий софинансирования средств, поступающих от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и организаций;

2) на финансирование принятых расходных обязательств, по оплате которых на 1 января 2019 года образовалась задолженность;

3) на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пензенской области в случае принятия нормативных правовых актов Пензенской области, в том числе на софинансирование расходных обязательств 2019 года, по оплате которых образовалась задолженность.

Статья 17. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев

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