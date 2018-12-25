Путин подписал закон о компенсациях инвесторам игорных зон

Президент Владимир Путин подписал закон о возмещении ущерба инвесторам игорных зон в случае изменения их границ или ликвидации. Документ был размещен во вторник вечером на официальном портале правовой информации.

Компенсация инвесторам игорных зон и организаторам азартных игр будет возможна, если решение о ликвидации или изменении границ игорной зоны (при том, что они привели к прекращению работы казино) было принято на основании федерального закона до истечения десяти лет с момента создания. Порядок и размер такой компенсации будут определяться решениями правительства.

Ущерб будет возмещаться из бюджета региона, где находится или находилась игорная зона. Для этого будет выделяться трансферт из федерального бюджета. Убытки инвесторов и организаторов не будут возмещаться, если граница игорной зоны меняется, либо игорная зона ликвидируется через десять и больше лет после ее создания. Но в этом случае фактическая ликвидация или изменение границ будут происходить не раньше, чем через три года после принятия такого решения.

Сейчас в России функционируют четыре игорные зоны - в Краснодарском, Алтайском и Приморском краях, а также в Калининградской области. С июля 2009 года любая игорная деятельность (кроме букмекерской, тотализаторов и лотерей) вне этих зон запрещена законом.