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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Для москвичей запустят дополнительные поезда на нескольких направлениях

Власти Москвы намерены добавить поезда на самых загруженных направлениях железной дороги. В частности, в 2019- 2020 годах будет увеличено количество поездов в Мытищи, Пушкино, Болшево, Железнодорожный и Балашиху, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В беседе с vm.ru он уточнил, что РЖД завершает строительство дополнительных главных путей на Ярославском и Горьковском направлениях.

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По словам градоначальника, закончен первый этап стройки на Смоленском направлении железной дороги - построен дополнительный третий путь, который позволил добавить новые поезда. "В 2019 году планируется построить еще один - четвертый, дополнительный путь. Когда он будет открыт, электрички на Смоленском направлении МЖД будут ходить каждые 3,5 минуты в час пик. И в вагонах станет наконец просторнее. Кроме того, между Баковкой и Немчиновкой появится еще одна остановка - "Инновационный центр "Сколково", - рассказал Сергей Собянин.

Он пояснил, что все является подготовкой к запуску наземного метро МЦД, а следующим шагом станет использование новой инфраструктуры для создания первой линии наземного метро МЦД-1 Одинцово - Лобня (ее планируется открыть в конце 2019 - начале 2020 года).

Экономика Транспорт Железные дороги Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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