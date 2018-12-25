Согласно исследованию Высшей школы экономики, кластерный ландшафт в России с каждым годом становится все более разнообразным. С момента выхода в 2008 году Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года, установившей базовые принципы кластерной политики, в стране появилось более 110 кластерных инициатив, объединяющих сегодня свыше 3 тысяч организаций и обеспечивающих порядка 1,3 миллиона рабочих мест.

Половина существующих кластерных инициатив поддерживается в рамках различных государственных программ. Кластерная политика реализуется Министерством экономического развития и Министерством промышленности и торговли. Минэкономразвития России начиная с 2010 года предоставляет субсидии регионам для поддержки предпринимательства в рамках центров кластерного развития (ЦКР).

От идеи к реализации

Центр кластерного развития Орловской области появился в 2015 году. Направление для региона было новое. Но уже тогда возникло четкое понимание необходимости эффективного взаимодействия бизнеса, органов государственной власти, местного самоуправления и инвесторов для формирования кластерных объединений.

- Основные направления поддержки резидентов кластеров связаны с организацией участия в выставочных мероприятиях в России и за рубежом, маркетинговыми исследованиями, разработкой стратегических документов, сертификацией продукции, обучением персонала и комплексным продвижением услуг и продуктов, разработанных участниками таких объединений, - рассказывает руководитель Центра кластерного развития Орловской области Сергей Невструев. - Резиденты кластерных образований у нас встраиваются в общую систему мер поддержки предпринимательства, при этом имеют ряд финансовых преференций, что делает для них выгодным участие в таких проектах.

За три с половиной года в регионе создано три кластера, которые объединили более ста субъектов малого и среднего предпринимательства. Их количество постоянно растет

В целом инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Орловской области активно развивается на протяжении последних восьми лет. Для начинающих предпринимателей и желающих оптимизировать свои расходы на юридические и бухгалтерские услуги создан Центр поддержки предпринимательства. Заемные средства под низкий процент предоставляет Фонд микрофинансирования. При нехватке залоговой массы по кредитам и займам субъектам малого и среднего предпринимательства готов помочь Гарантийный фонд, который может поручиться за организацию - до 50 процентов от суммы кредита или займа. Также существует Центр поддержки экспорта, помогающий оптимизировать расходы на оформление экспортной документации и организующий для предпринимателей командировки за рубеж.

К слову, за 2018 год Фонд микрофинансирования предоставил малому и среднему бизнесу Орловщины более 400 миллионов рублей микрозаймов. Средний процент по займам сложился на уровне восьми годовых. При этом ставка в зависимости от специфики бизнеса варьируется от 4 до 14 процентов. Перечень документов, необходимых для получения займа, минимален. Решение о предоставлении принимается в течение одной-двух недель.

За три с половиной года в регионе создано три кластера, которые объединили более ста субъектов малого и среднего предпринимательства. Их количество постоянно растет.

- Сейчас быстрее всех развивается туристский кластер. В нем насчитывается шестьдесят четыре резидента, - рассказывает Сергей Невструев. - В основе идеи кластера - реализация и продвижение совместных проектов участников, в первую очередь событийных. Самый "молодой" у нас - кластер информационных технологий Орловской области, созданный в середине прошлого года. Первым же в 2015 году был создан кластер ГЛОНАСС с опорой на якорного резидента - Группу компаний "Навигатор". Этот кластер, можно сказать, и проложил путь для других объединений.

Курс на цифру

Кластер ГЛОНАСС действует уже более четырех лет. Связан он с объединением компаний, производящих как специализированные программно-аппаратные комплексы спутникового мониторинга для транспортной отрасли, так и организациями, выступающими интеграторами сложных отраслевых решений. Такие решения сегодня востребованы как в интеллектуальных транспортных системах, так и в цифровом сельском хозяйстве, на железнодорожном транспорте. В основу всех разработок заложена экономическая эффективность.

- Создать кластер такого направления было закономерно, потому что связи между орловскими компаниями, работающими на рынке транспортной телематики и геоинформационных систем, существовали давно. Когда государство стало активно поддерживать кластерные инициативы, для нас формирование такого объединения скорее было организационным вопросом, - рассказывает Председатель совета кластера ГЛОНАСС Александр Семкин. - К этому времени у нас уже была хорошая история благодаря практическим результатам внедрения интеллектуальных разработок. Мы совместно с правительством области проводили международную научно-практическую конференцию "ГЛОНАСС - регионам", сделав ее крупнейшей региональной отраслевой площадкой. Вели активную работу с научным и профессиональным сообществом над формированием цивилизованного рынка информационно-навигационных систем.

Сегодня в кластере ГЛОНАСС состоит порядка тридцати компаний. Большинство из них имеют орловскую прописку. Но есть и иногородние резиденты, представляющие Москву, Белгород, Челябинск, Краснодар. Совместные проекты реализуются по нескольким направлениям: геоинформационные системы и мониторинг автодорог, системы весогабаритного контроля и аналитики, интеллектуальные транспортные системы, платформы для кратко-срочной аренды всех видов транспорта, цифровое сельское хозяйство. Ведется работа с профильными вузами по подготовке специалистов в области спутникового мониторинга для дорожной отрасли и сельского хозяйства. Резиденты кластера совместно с Орловским государственным университетом несколько раз организовывали студенческие хакатоны - чемпионаты команд-разработчиков компьютерных решений разных цифровых задач.

- Сегодня остро стоит вопрос подготовки молодых специалистов и вовлечения их в действующие технические проекты. Подобные чемпионаты позволяют студентам еще на этапе обучения испытать свои силы в решении кейсов от компаний. Сами компании могут найти перспективных будущих сотрудников, - рассказывает директор Департамента инновационной политики в Орловском государственном университете имени И. С. Тургенева Алена Уварова.

Участники стратегической сессии обсудили перспективы развития кластера. Фото: Надежда Рипинская/ РГ

Результатом хакатона становится не только определение сильнейших команд с лучшими разработками и возможность уже сегодня использовать их, но и договоренность с организациями о создании базы кейсов по актуальным проблемам. Хакатоны в Орле, Рязани и Москве показали, что за два дня студенты предлагают решения, которые востребованы организациями.

- Рынок и ситуация в экономике сильно меняются. То, что было передовым еще три-четыре года назад, как правило, сегодня уже морально и технологически устаревает. Особенно сильно это заметно в информационных технологиях, - поясняет Александр Семкин, - и если изначально мы создавали кластер для разработки совместных продуктов в сфере информационно-навигационных систем, то сегодня уже ориентируемся на процессы, связанные с общей цифровизацией экономики. Это умное сельское хозяйство, умные города, интеллектуальные транспортные системы и так далее.

Для решения этих задач выстраиваются связи с ИТ-компаниями как в Орле, так и в других регионах. Недавно было подписано соглашение о сотрудничестве с ИТ-кластером Белгородской области. Ведутся переговоры по взаимодействию с Калужским ИТ-кластером. Кластер выступил одним из инициаторов создания Ассоциации "Цифровая Эра Транспорта".

Отметим, что сегодня для Министерства транспорта РФ и Федерального дорожного агентства цифровизация дорожной отрасли - перспективное направление. В целях совершенствования законодательства будут выработаны единые нормативы и стандарты внедрения интеллектуальных транспортных систем, гармонизированные с международной правовой базой.

За три года участникам проекта удалось сформировать устойчивые рабочие отношения внутри объединения. В результате создано несколько программно-аппаратных комплексов, которые сегодня используются российским бизнесом, региональными и муниципальными образованиями. Большое внимание уделяется разработке умных решений для такой традиционно консервативной отрасли, как сельское хозяйство. При этом эксперты считают ее одной из самых перспективных для реализации инновационных проектов.

Земные горизонты

Опыт резидентов кластера показывает экономическую эффективность перевода производственных процессов агропредприятий в цифровую форму передачи и обработки информации.

Один из перспективных проектов кластера - создание Центра компетенций цифрового сельского хозяйства. Проект реализуется на базе Орловского государственного аграрного университета и своей целью ставит совершенствование деятельности сельхозпроизводителей через внедрение цифровых технологий. Такие инициативы в России пока единичны.

Сегодня в кластере ГЛОНАСС состоит порядка тридцати компаний, большинство которых имеют прописку в Орловской области

- Центр компетенций создан для накопления и анализа передового опыта, поиска новых решений с учетом меняющихся факторов внешней среды, глобальных тенденций и трендов технологического развития, - рассказывает заместитель генерального директора ЗАО "ЕНДС" Алексей Шкуров.

Эксперты Центра готовы консультировать по вопросам применения информационных систем, решать междисциплинарные задачи, содействовать в развитии инновационных площадок, корпоративном образовании, налаживании партнерских отношений с вузами и сузами. Центр объединит усилия всех участников инновационного процесса - ученых, разработчиков и производителей цифрового продукта, аграриев. Уже сегодня апробация решений происходит на полях пилотного полигона. Резиденты кластера инвестируют в него свои средства, понимая, что со временем это даст хороший результат. Также решается кадровая проблема, связанная с отсутствием ИТ-специалистов в аграрной отрасли.

Примером эффективного использования цифровых технологий в сельском хозяйстве служит опыт белгородского резидента кластера компании "ЦентрПрограммСистем". На экспериментальной площадке Национальной технологической инициативы специалисты разработали программу автоматизации учета и контроля в агробизнесе с использованием беспилотников. За счет внедрения цифровых технологий сокращение затрат на один гектар пашни в 2018 году составило 2500 рублей.

Орловская компания "Агрофлагман" разработала решение, связанное со сквозным контролем уборки и транспортировки зерновых культур от поля до элеватора. Ядром разработки стала система "свой-чужой", когда каждый комбайн оснащен считывателем информации, а каждый грузовик - специальной активной меткой. Таким образом исключается загрузка зерна в грузовики, не принадлежащие агропромышленной компании. Параллельно происходит фотофиксация выгрузки зерна. В итоге система позволяет не только предотвратить воровство, но и составить аналитику эффективности работы комбайна: понять, сколько он собрал зерна, оптимально ли подобран режим работы.

Сила в единении

В последние полтора - два года все больше отраслей объединяет рынок Интернета вещей, создавая широкое поле для развития информационных систем. Но зачастую такие системы работают в параллельном режиме, дублируют функции, запутывая конечного потребителя цифровых услуг.

Грамотное объединение разрозненных информационных систем с максимальным использованием их потенциала становится актуальным как для государственных структур, так и для крупных коммерческих компаний.

Участники кластера уже опробовали свои силы в решении таких задач. Так, например, компания "ЕНДС" с прошлого года ведет проект оснащения спецтехники крупнейшего в стране металлургического комбината. На машины устанавливается оборудование, которое собирает и передает информацию со всего автопарка предприятия. Возможность оборудовать технику флагмана металлургической отрасли России компания получила в условиях серьезной конкурентной борьбы. Ключевым критерием отбора стала возможность интеграции данных, поступающих с бортовых устройств спецтехники, в автоматизированную систему управления предприятия.

Задачу сбора и анализа данных с множества дорожных датчиков и камер слежения удалось решить и компании "Индустрия делового программного обеспечения" при работе над созданием одной из первых в стране информационных систем для автоматических пунктов весогабаритного контроля по заказу Калининградской области. Отмечено, что первые десять дней работы системы принесли в бюджет региона свыше девяти миллионов рублей в виде штрафов за перегруз. После "ударных" первых месяцев статистика нарушений, как и ожидалось, пошла на спад.

За два года работы системы отмечено снижение числа нарушений правил перевозки грузовым транспортом в 15 раз.

- Оборудование автоматических пунктов весогабаритного контроля стоит недешево, - отмечает заместитель директора компании "ИДПО" Александр Шевляков. - Но в итоге выгоды региона от установки таких систем превышают расходы. Калининград служит примером современного подхода к развитию этого элемента интеллектуальных транспортных систем.

К слову, сохранение дорожного полотна - одна из важнейших задач для любого региона. Создание пунктов весогабаритного контроля стало одним из шагов, предпринятых государством для защиты дорог. Предполагается, что к 2020 году на российских дорогах их будет свыше 380.

Еще один готовый кейс практического использования цифровых технологий, разработанный белгородскими резидентами кластера, в целях сохранения дорожного полотна - система "Мониторинг автомобильных дорог". Она выполняет функцию агрегатора данных, получаемой от сторонних информационных систем и сенсоров, и геоаналитической платформы, обеспечивающей проведение анализа перемещения автодорожной техники при проведении работ. Как отмечают разработчики системы, она успешно апробирована на территории Белгородской области и позволяет видеть качество содержания дорожной сети, аккумулирует всю необходимую информацию для улучшения работы подрядных организаций, эффективного использования бюджетных средств.

Один из наиболее ярких примеров работы резидентов кластера в сфере ИТС и интернета вещей - многофункциональная платформа для аренды любого вида транспорта "MonGeo", разработанная компанией "МКТ". Платформу используют операторы каршеринга в России и ближнем зарубежье. Перспективность этого направления, как и других проектов экономики совместного потребления, можно оценить достаточно высоко. Ожидается, что количество пользователей и транспортных средств в этой системе будет увеличиваться более чем на 70 процентов в год.

В планах кластера на 2019 год - активное участие в отраслевых мероприятиях, рабочих группах Росавтодора и Минтранса по цифровизации дорог, разработка новых совместных проектов и продвижение спутниковых услуг. Кластер открыт для взаимодействия и охотно поддерживает любую инициативу, направленную на социально-экономическое развитие регионов.