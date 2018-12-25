Под Москвой изъяли две тонны ядовитой незамерзайки

В Московской области полицейские закрыли подпольный цех, где автомобильную незамерзайку из ядовитого спирта делали мигранты.

Кустарное производство оперативники обнаружили в промзоне недалеко от Павловского Посада, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова. Там работала автоматизированная линия, омывающую жидкость из метанола делали девять мигрантов из Средней Азии. Были найдены пластиковые канистры и этикетки, а также готовый "продукт" - более 2 тонн опасной незамерзайки. Всех рабочих доставили в участок.

Выяснилось, что они находились в России нелегально. По этому факту были составлены административные протоколы. Суд оштрафовал каждого из них на 5 тысяч рублей и выдворил за пределы РФ. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ - "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Полиция ищет хозяев подпольного цеха.