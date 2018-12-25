Под Москвой мужчина и женщина задохнулись в автомобиле

Стали известна предварительная причина смерти мужчины и женщины, которых нашли мертвыми у одного из супермаркетов в Подмосковье. Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, потерпевшие могли отравиться угарным газом в автомобиле.

По этому факту сейчас проводится доследственная проверка, сообщили в ведомстве. Погибшими оказались жители Смоленской области: 29-летний мужчина и его 32-летняя знакомая. Тела нашли в припаркованном автомобиле, никаких признаков насилия не обнаружено. Эксперт, осмотревший место происшествия, выдвинул версию об отравлении газом. Назначено судебно-медицинское исследование.

Ранее "РГ" сообщала, что тела мужчины и женщины были найдены у магазина в Долгопрудном.