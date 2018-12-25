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Рубрика: Дороги

Пробки в Москве достигнут 10 баллов

Текст: Александр Мелешенко

На столичных дорогах во вторник и среду прогнозируется особенно сложная обстановка, которую вызовут сразу несколько факторов. Во-первых, в город приезжают дети со всей страны накануне Общероссийской новогодней елки - она пройдет в среду, 26 декабря.

Во-вторых, улицы продолжают очищать от обильного снега, выпавшего в понедельник. В-третьих, последняя неделя декабря традиционно отличается большим количеством дорожных заторов в связи с подготовкой москвичей к праздникам.

Фото: vk.com
Видео: В Нижнем Тагиле составили новогоднюю елку из автомобилей

"В Москве значительно увеличилось количество автомобилей на дорогах, совершается большее количество поездок. Кроме того, по прогнозам синоптиков, завтра ожидается снегопад, что также негативно может отразиться на дорожно-транспортной обстановке", - сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы.

Таким образом, максимума пробки достигнут в среду, 26 декабря. В рамках проведения Общероссийской новогодней елки в этот день с 08:30 до 15:00 будут перекрыты Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский Спуск, улицы Москворецкая и Варварка.

Сегодня, впрочем, дорожная обстановка тоже будет сложной - днем пробки составят 6-7 баллов, а к вечеру достигнут минимум 8 баллов. Вчера, напомним, пробки вечером достигли максимальных 10 баллов. В ЦОДД рекомендуют водителям пересесть на общественный транспорт, а автомобилями пользоваться во внепиковые часы после 21:00.