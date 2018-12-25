Пробки в Москве достигнут 10 баллов

На столичных дорогах во вторник и среду прогнозируется особенно сложная обстановка, которую вызовут сразу несколько факторов. Во-первых, в город приезжают дети со всей страны накануне Общероссийской новогодней елки - она пройдет в среду, 26 декабря.

Во-вторых, улицы продолжают очищать от обильного снега, выпавшего в понедельник. В-третьих, последняя неделя декабря традиционно отличается большим количеством дорожных заторов в связи с подготовкой москвичей к праздникам.

"В Москве значительно увеличилось количество автомобилей на дорогах, совершается большее количество поездок. Кроме того, по прогнозам синоптиков, завтра ожидается снегопад, что также негативно может отразиться на дорожно-транспортной обстановке", - сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы.

Таким образом, максимума пробки достигнут в среду, 26 декабря. В рамках проведения Общероссийской новогодней елки в этот день с 08:30 до 15:00 будут перекрыты Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский Спуск, улицы Москворецкая и Варварка.

Сегодня, впрочем, дорожная обстановка тоже будет сложной - днем пробки составят 6-7 баллов, а к вечеру достигнут минимум 8 баллов. Вчера, напомним, пробки вечером достигли максимальных 10 баллов. В ЦОДД рекомендуют водителям пересесть на общественный транспорт, а автомобилями пользоваться во внепиковые часы после 21:00.