Этот вид бизнеса зачастую путают с благотворительностью. Частные детские сады для особенных детей, медицинские клиники с широким спектром услуг, интернаты для пожилых, которые больше напоминают санаторий - все это называют социальным бизнесом, порой берущим на себя функции государственных институтов.

Владельцы частных детсадов обижаются, что у них нет таких преференций, как у "государственных" коллег. Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС

Спор об особенном статусе таких предпринимателей продолжается уже давно. А сами представители бизнеса жалуются на отсутствие преференций и необходимой для их деятельности законодательной базы.

Закон не писан

Пока определения социального предпринимательства в законодательстве нет. Большинство самих бизнесменов то и дело заявляют о его необходимости. Им вторят и ученые. Но руководитель московского бизнес-акселератора Евгений Левкин подчеркивает: этот термин уже и обсуждать не хочется.

- Мы - сторонники социального предпринимательства, - поясняет он. - Но это понятие так часто и тесно связывают с благотворительностью, что разграничить два термина в сознании людей порой не представляется возможным.

Работать с теми, кто называет себя социальными предпринимателями, Евгений Левкин начал недавно. Он констатирует: ниша относительно свободна, и при грамотном подходе конкуренция с государственной социальной сферой может быть достаточно прибыльна. Так, в прошлом году рост товарооборота в этой отрасли в целом составил 62 процента.

- Но что мы обнаружили, когда стали работать с соцпредпринимателями? Они чувствуют себя выключенными из системы: весь бизнес отдельно, они - отдельно, - говорит Левкин. - Это проявляется во всем. И в проведении мероприятий только для социального бизнеса, и в недостаточной информированности о мерах господдержки, и в самом позиционировании - в качестве отдельного класса.

Помогать таким фирмам тоже нелегко. Зачастую, как отмечает Левкин, они рассчитывают на преференции и только.

- Как общественные организации, они заявляют: дайте нам деньги и не надо нас ничему учить, - говорит Левкин. - Это неправильный подход.

"Бюджетники" начинают и выигрывают

Впрочем, то, что такое мнение бытует, по словам аналитиков, неудивительно. Проектный директор липецкой "Точки кипения" Андрей Корчагин отмечает, что каждый предприниматель видит, на какой основе работают бюджетные учреждения и общественные организации.

- Бюджетные организации тоже оказывают социальные услуги, и здесь есть сферы, где норма прибыли и маржа достаточно высоки, - считает он. - Однако главная проблема, с которой сталкиваются социальные предприниматели - это ограниченность ресурсов. Мы находимся в неравных условиях: у бюджетных организаций есть и бесплатные помещения, и оборудование. В Липецке только на закупку развивающих конструкторов для муниципальных детских садов выделили 15 миллионов рублей. И вот скажите, какой предприниматель может себе позволить приобретение таких же дорогостоящих игр? Я уже не говорю, что арендовать помещение для своих нужд тоже проблематично. Как правило, частный детский сад - комнатка в 20-30 квадратных метров. И на этой площади он должен еще заработать.

Решившийся заняться социальным бизнесом предприниматель старается следовать примеру крупных игроков и диверсифицировать источники своих доходов

Именно поэтому решившийся заняться социальным бизнесом предприниматель старается следовать примеру крупных игроков и диверсифицировать источники своих доходов, порой занижая цену на некоторые услуги. Например, открывая частный детский сад, параллельно создает еще и "школу этикета" для девочек.

- Но не всегда потенциальные клиенты готовы платить за эти услуги столько, сколько за них просят, - отмечает Андрей Корчагин.

Ученый Виктор Сапрыка, в свою очередь отмечает: предприниматель на то и предприниматель, чтобы и просчитать выгоду, и приложить усилия для получения прибыли.

- Бизнес - это как росток, если он сильный, он пробьется и сквозь асфальт, - считает Виктор Сапрыка.

Андрей Корчагин, соглашаясь, добавляет: не все представляют, насколько это сложно - вести дело в одиночку или с парой помощников. А так, как правило, социальные предприниматели и работают.

- Отсутствие полноценной команды - серьезная проблема, - соглашается Евгений Левкин. - Я знаю основательницу одной и частных школ. Она сама работает в ней аниматором, вместо того, чтобы развиваться как хозяйственник, получать бизнес-образование или навыки управленца.

У менеджеров соцучреждений такая возможность есть. И эта несправедливость, по мнению самих предпринимателей, очень тормозит дело.

И швец, и жнец

Между тем, требования к бизнесу, который пытается получить преференции, ужесточаются. Так, Андрей Корчагин привел в пример ситуацию с елецким предпринимателем, который трудоустроил инвалидов, получил субсидию и оказался под пристальным вниманием правоохранителей.

- Сказали, что он трудоустроил не тех инвалидов, - рассказал бизнесмен. - Меня удивляет, что отвечает бизнесмен, а не власти, которые решили выделить деньги на эти цели. Понятно, что все это связано с несовершенством законодательства. И сумма невелика - всего-то 70 тысяч рублей, выбить которые было непросто.

Эксперты отмечают, что пока единственная возможность получить поддержку от государства для социальных предпринимателей - это создание НКО и участие в конкурсах грантов. Как правило, этим "особенные предприниматели" и пользуются. Андрей Корчагин приводит в пример спортивные федерации. Если бы не поддержка их в качестве НКО, некоторые спортшколы попросту не выжили бы. Такая же ситуация с фирмами, которые стали для их основателей настоящим делом жизни: например, образовательными центрами для детей-инвалидов. Так просто на рынке они не появляются. Как правило, их открывают те, у кого в семье есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья. А уже затем такие заведения становятся палочкой-выручалочкой для многих семей с подобными проблемами.

- Социальный предприниматель все же отличается от остальных, - уверена Виталия Беляева. - В уставе своей компании он сначала пишет: "Решить проблему", а уже потом - заработать деньги. Я сама считаю себя социальным предпринимателем именно поэтому.

- Но одними идейными соображениями и сознанием миссии все же не обойтись, - замечает Андрей Корчагин. - Деньги нужны. Без них вы не заправите машину, не приедете в нужное место, не закупите товар и не выплатите зарплату тем людям, которые будут трудиться над решением проблемы.

- Сколько бы мы не пытались доказать, что этот бизнес приносит, прежде всего, социальный эффект, все видят в таких предпринимателях прежде всего "толстосумов", которые зарабатывают деньги, заключил Виктор Сапрыка. - И именно поэтому понятие социального предпринимательства и нужно закрепить законодательно.