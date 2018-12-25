Возле магазина в Подмосковье нашли трупы мужчины и женщины

Возле супермаркета в Московской области найдены мертвые тела мужчины и женщины. Об информирует ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

"Трупы 35-летнего мужчины и 32-летней женщины обнаружены в машине возле супермаркета по Дмитровскому шоссе в Долгопрудном, - приводит агентство сообщение полицейских. - По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено".

Как отметил источник в правоохранительных органах, по данному факту Следственный комитет РФ по области проводит доследственную проверку.